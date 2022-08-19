Завязанные на Северо-Крымский канал системы пока не готовы принять днепровскую воду

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Новости Украины

На восстановление оросительных систем, привязанных к Северо-Крымскому каналу, потребуется более 10 миллиардов рублей.

Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За 8 лет без днепровской воды мелиоративные сети пришли в негодность, и восстановить их без финансовой помощи государства фермеры не в состоянии. Из 160 тысяч гектаров поливных земель после возобновления работы Северо-Крымского канала только четвертую часть смогли обеспечить водой, даже с учетом ее бесплатной подачи в этом году. На следующий год аграрии уже подали 52 пакета заявок на более 1 миллиарда рублей для частичного возмещения расходов.

«Планируется, что за ближайшие три года будет восстановлено более 90 тысяч гектаров мелиоративных земель, – сообщила замминистра. – Мы должны догнать и перегнать площади орошаемых земель, которые существовали до 2014 года. Уже организации разрабатывают соответствующие проекты в соответствии с первым краткосрочным этапом, и мы со своей стороны будем ходатайствовать о согласовании программы для восстановления сетей и орошения перед правительством Российской Федерации».

Построенная в СССР система искусственного орошения была рассчитана на 400 тысяч га полей и садов и еще 60 тысяч га в резерве. Однако в независимой Украине с благословения местных властей трубы мелиорации выкопали и сдали на металлолом, что привело к уменьшению площади полива до 140-160 тысяч га в зависимости от погодных условий.

Водная блокада Крыма, организованная киевским режимом, привела к сокращению орошаемых земель до 4,5 тысяч га. Постепенно с помощью господдержки аграрии перешли на полив за счет подземных источников и современных экономичных систем. Дождевальные машины, необходимые для орошения полей с зерновыми культурами, хозяйства распродали. И когда вода вновь пошла по каналу, принять ее в оборот были готовы не все.

Само состояние Северо-Крымского канала еще при Украине требовало инвестиционных вливаний. Последняя сумма, необходимая для модернизации искусственной реки, озвучивалась в 20 миллиардов гривен, или 80 миллиардов рублей по курсу 2013 года. В замене нуждались не только трубы мелиоративных систем, а узлы и агрегаты, которые в СССР не учитывали будущую дороговизну электроэнергии.