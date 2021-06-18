«Завывания Кулебы и Зеленского не приблизят Украину к членству в НАТО» – эксперт

18.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Заявления президента и министра иностранных дел Украины относительно предоставления Украине членства в НАТО не приближают это членство и лишь портят репутацию Украины.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё это – абсурд. Выступает президент с какой-то своей очередной мыслью и говорит, что у нас есть своя внутренняя политика по уважению к нам самим. Примерно так прозвучало всё это. Уважение к государству – это не функция государства, это результат усилий государства, которому это уважение либо начинают оказывать извне, либо нет.

Я бы хотел, чтобы президент Украины так видел, чтобы он трезво оценивал, что по многим значительным параметрам Украина сегодня не соответствует никаким стандартам – ни Европейского Союза, ни НАТО. Я неоднократно говорил, что членство в НАТО – это не что-то стартовое, это результат усилий государства. И по достижению их – НАТО коллегиально примет решение. И вожделенный ПДЧ – это тоже не показатель, потому что реализацию этого ПДЧ Украина может талантливо завалить и растянуть», – сказал Сергей Шабовта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение саммита НАТО 14 июня о том, что Украина станет членом Альянса с помощью ПДЧ, заявил, что Украина заслуживает большего и что украинская власть избрала в вопросе евроатлантической интеграции «политику желанного гостя», «…а не просто бегать, кричать, принимать законы, вешать плакаты, коммуницировать со СМИ».

«Это не просто политика, это внутренняя крепкая позиция уважения к Украине как к государству, как к нации. Несмотря на то, что не всем лидерам нравится такая прямая позиция. Многие сейчас говорят, что у нас очень жесткая позиция, и кому-то это не нравится. Я считаю, что она справедливая и честная», – заявлял Зеленский на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

Такие же абсурдные заявления делает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметил Сергей Шабовта.

«Я не в первый раз слышу просто недопустимые для министра иностранных дел заявления, где он просто высказывает свое недовольство. Кулеба отвечает за то, чтобы наши международные связи были максимально конструктивными. Но каждое его выступление непременно порождает ещё больший конфликт по отношению к тому или другому государству. Эти заявления абсурдные – «почему нам не дают? Мы с этими людьми будем разбираться, потому что у них там незрелые взгляды и мы их научим». Вот такая у нас стратегия. Украина должна приземлиться на землю прекратить эти завывания! Я должен сказать, что для многих людей эта бесконечная страстная любовь к членству в НАТО до абсолютно абсурдного стремления – это попытка переложить ответственность с администрации Зеленского, его бездарного правительства. Нам надо, чтобы главная проблема, которая не решена (и даже мы видим откат о каких-то моментов по конфликту на востоке), чтобы ответственность за это переложить на НАТО. Ну вот: не стали членами НАТО, значит, из-за этого всё происходит», – сказал эксперт. «Мы каждый раз открыто говорили, что намерены чужими рукам решать проблемы, которые породило само государство. А нам говорили, что решать наши проблемы, которые мы создали своими руками, как-то совсем не хочется. Все это говорит о том, что жестов президента, завываний его чиновников и криков о том, что мы страшно хотим, будет недостаточно. Это – не те аргументы, которые будут играть в нашу пользу. Более того, если мы остановимся на этом пути, то наша позиция будет только ухудшаться», – резюмировал эксперт.