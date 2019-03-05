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05.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Д.Б., Сюжет дня, Украина
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Заяц требует ядерное оружие – «Украина не хуже стран Третьего мира!»

Создание ядерного оружия не настолько дорого стоит, чтобы Украина не могла себе этого позволить.

Об этом экс-депутат Верховной Рады Иван Заяц заявил на круглом столе в Киеве, посвященном денонсации Договора РСМД и ее последствиям для Украины и международной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы эти сказки слышали в процессе ядерного разоружения. Эти сказки продолжались даже тогда, когда у нас на столе лежали ядерное топливо, например, в Харькове, которое Янукович вывез в США.

Понимаете, что если делать ядерное топливо и ядерную боеголовку, затраты тут в десятки и сотни раз отличаются.

Если говорить о финансовой части, то надо иметь хотя бы приблизительные подсчеты и класть их на стол. Если их нет, то я бы предложил не оперировать этим фактором.

Я не думаю, что сейчас, при современных технологиях, создать такую систему – это так уж дорого.  Если бы было так дорого, то не было бы появления этих ракет, этих систем в странах Третьего мира», – сказал Заяц.

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