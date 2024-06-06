«Заявить, что не Россия»: всё, чего добилась Украина за 33 года – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За весь срок «незалежности» Украина так и не смогла сформулировать свою идеологию. Единственное, на что она оказалась способна, – это заявить, что она – не Россия. На этом достижения закончились.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«33 года вы – независимое государство. За это время, напоминаю, была создана немецкая классическая философия, навсегда изменившая весь мир. Вот, они говорят: «Вы, проклятые имперцы подавляли нас и не давали формировать собственную школу, которая бла-бла и все, а так бы мы показали». 33 года мы независимые. Покажите… Они говорят: «Российская идея – бесконечно подавлять малые народы». Задайте им вопрос, что такое украинская идея?.. Украинская идея, если про нее спросить, за 33 года сформулирована так: «Мы – не Россия», Кучма у нас написал книгу «Украина – не Россия». Стоп. Все», – ответил Арестович.