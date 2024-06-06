«Заявить, что не Россия»: всё, чего добилась Украина за 33 года – Арестович
За весь срок «незалежности» Украина так и не смогла сформулировать свою идеологию. Единственное, на что она оказалась способна, – это заявить, что она – не Россия. На этом достижения закончились.
Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«33 года вы – независимое государство. За это время, напоминаю, была создана немецкая классическая философия, навсегда изменившая весь мир. Вот, они говорят: «Вы, проклятые имперцы подавляли нас и не давали формировать собственную школу, которая бла-бла и все, а так бы мы показали». 33 года мы независимые. Покажите…
Они говорят: «Российская идея – бесконечно подавлять малые народы». Задайте им вопрос, что такое украинская идея?.. Украинская идея, если про нее спросить, за 33 года сформулирована так: «Мы – не Россия», Кучма у нас написал книгу «Украина – не Россия». Стоп. Все», – ответил Арестович.
Спасибо!
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