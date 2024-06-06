«Заявить, что не Россия»: всё, чего добилась Украина за 33 года – Арестович

Анатолий Лапин.  
06.06.2024 16:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 353
 
Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


За весь срок «незалежности» Украина так и не смогла сформулировать свою идеологию. Единственное, на что она оказалась способна, – это заявить, что она – не Россия. На этом достижения закончились.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За весь срок «незалежности» Украина так и не смогла сформулировать свою идеологию. Единственное, на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«33 года вы – независимое государство. За это время, напоминаю, была создана немецкая классическая философия, навсегда изменившая весь мир. Вот, они говорят: «Вы, проклятые имперцы подавляли нас и не давали формировать собственную школу, которая бла-бла и все, а так бы мы показали». 33 года мы независимые. Покажите…

Они говорят: «Российская идея – бесконечно подавлять малые народы». Задайте им вопрос, что такое украинская идея?.. Украинская идея, если про нее спросить, за 33 года сформулирована так: «Мы – не Россия», Кучма у нас написал книгу «Украина – не Россия». Стоп. Все», – ответил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть