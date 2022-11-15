«Заявка на хунту»: Залужный бросает вызов Зеленскому

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Новости Украины

Украина не собирается идти на переговоры с Россией и продолжит воевать с Россией до полной победы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

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Он рассказал, что пообщался по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

«Заверил, что мы будем бороться, пока не останется сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории», – сказал Залужный.

По его словам, ВСУ «продолжают наступательные действия на Харьковском направлении».

«А ведь своим заявлением о невозможности переговоров и что армия этого не примет, Залужный выходит совсем не на свою поляну. Бросает вызов Зеленскому и заявляет о армии как о самостоятельной политической силе. Заявка на гетманство или хунту в ее классическом виде», – комментирует заявление главкома ВСУ телеведущий Владимир Соловьев.

Удовлетворен заявлением Залужного и Александр Казаков, экс-советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко.

«Ну вот и славно. Хороший враг лучше плохого друга», – написал он в своем телеграм-канале.