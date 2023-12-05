Заявка Залужного на 17 млн снарядов говорит о том, что Россия сохранила в отличном состоянии украинскую логистику – эксперт

Курс на поддержку Украины техникой и боеприпасами останется неизменным. Какое бы количество снарядов и вооружений ни просил главком ВСУ Валерий Залужный, его запросы будут стараться удовлетворить, а главное и печальное – всё дойдёт до фронта.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что для прорыва позиционного тупика Залужный запросил 17 млн снарядов, что вызвало скептическую оценку у обозревателей, принявшихся подсчитывать – реально ли изготовить такое количество боеприпасов, и сколько лет на это потребуется.

«Вспоминается начало специальной военной операции, когда наши московские эксперты, уважаемые люди, в недавнем прошлом высокопоставленные генералы говорили о том, что поставки такого количества боеприпасов невозможны. Это же огромное количество, это эшелоны, в одном вагоне столько-то, а в эшелоне столько-то. Неужели всё это дойдет? Дошло. В условиях, когда вся логистика практически сохранена, все коммуникации действуют, а это мы можем наблюдать элементарно по тому, с какой периодичностью и постоянством в Киеве появляются западные высокие политики, как часто ездит тот же Зеленский и другие руководители за рубеж, – всё нормально и прекрасно работает. И всё, что обещали, всё что просили, украинцам подвезли», – подчеркнул эксперт.

По интенсивности ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения недостаток снарядов и других боевых средств с украинской стороны не ощущается – они как работали, так и работают.

«Второе: по заявлениям самих же американцев, раскручен маховик их военно-промышленного комплекса, и в течение года они, я имею в виду только американцев, увеличили количество выпускаемых снарядов в четыре раза. И, по сути, американцы реализуют здесь целый ряд задач на фоне нашей специальной военной операции, в том числе и по переформатированию и модернизации своего военно-промышленного комплекса. Параллельно идет замена вооружений непосредственно в американских вооруженных силах и замена вооружения в странах-союзниках, прежде всего, в странах Альянса. Советская техника выбита, соответственно, израсходован боезапас наших калибров, идёт замена на американские образцы, на стандарты НАТО, и всё это дело пополняется сложно оценить на каком уровне. Но, так или иначе, опять же, повторюсь, недостатка украинцы до сих пор не ощущают», – уверен Горбачёв.

По его словам, недавний отказ Болгарии поставить 100 БТРов советского производства с лихвой компенсировала Польша, которая даёт Украине 50 самоходных установок «Краб».

«У них калибр не такой, как у наших БТР, а 155 мм, которые бьют до 40 км. То же самое – заявление председателя военного комитета Евросоюза при посещении Эстонии о том, что подготовлено несколько десятков тысяч украинских бойцов, и до весны будет подготовлено ещё столько же. Все эти факты свидетельствуют о том, что помощь, выражающаяся в металле, в кадрах – она осуществляется на плановой регулярной постоянной основе.

Что касается финансов, думаю, что минимизация финансирования, о которой часто говорят, и это подтверждается громкими заявлениями – она временная. Я думаю, что Рождество отметят на Западе, Санта Клаус и олени уедут, а процесс будет идти дальше», – заключил военный эксперт.