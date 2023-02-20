Заявки пишутся каждый день: Пригожин призвал военных чиновников прекратить строить козни и дать снаряды ЧВК «Вагнер»

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Предприниматель Евгений Пригожин, которого некоторые источники называют основателем ЧВК «Вагнер», прокомментировал нехватку боеприпасов у бойцов «Оркестра», действующих на Бахмутском направлении.

Тема «снарядного голода» у «вагнеровцев» уже несколько дней активно обсуждается в Сети. Накануне военкор Евгений Поддубный указал на то, что одно из самых боеспособных подразделений РФ испытывает дефицит боеприпасов. И это в тот момент, когда останавливаться на Бахмутском направлении нельзя, а Россия обладает всеми необходимыми ресурсами.

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Бизнесмен Евгений Пригожин поблагодарил военкора за внимание к данному вопросу, но отметил, что первопричина проблем до сих пор так и не была решена. По его словам, военные чиновники манипулируют обстановкой в собственных интересах, а тем временем простые бойцы, защищающие интересы Родины, гибнут на фронте.

«Неужели совести нету? Для того, чтобы прекратить выпендриваться, как муха на стекле? Прекратить строить козни? Заявки пишутся каждый день. По согласованному регламенту. Передаются в соответствующие органы. Но после этого никто не знает, кто должен дать ответ и куда они должны пойти. Моих усилий – пока – на получение не хватает», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Также предприниматель указал на то, что подразделения, испытывающие сложности на линии фронта, добровольно стали участниками СВО. И сделали они это прежде всего для помощи собственной стране.

«Эти парни – они пошли воевать не за Пригожина. Они пошли воевать за Родину. И все преимущество Пригожина в том, что они ему доверяют, понимают, что он сумеет все организовать, и видят в нем одного из них, из тех, кому нужна победа в этой войне», — говорит бизнесмен.

В заключение Евгений Пригожин отметил, что в период, когда группировкой российских войск в зоне СВО командовал генерал Сергей Суровикин, проблем не было. Теперь же, даже когда промышленность полностью готова и занимается выпуском продукции, появились трудности.

Несмотря на дефицит снарядов бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают действовать на стратегическом Бахмутском направлении. Их успехи вызывают серьезную обеспокоенность Киева, так что ВСУ регулярно перебрасывает в район новые подкрепления и технику. И пока «музыканты» сковывают украинскую армию в этой части региона, другие союзники могут легче продвигаться на иных участках фронта.