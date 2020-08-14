14.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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«Заявление или нах..!» – «кидок» Лукашенко с «вагнеровцами» взбесил Мосийчука


В ответ на возвращение из Белоруссии на родину задержанных россиян, которых называли наемниками ЧВК «Вагнер», Украина должна заявить о непризнании выборов в республике. В противном случае президент Украины Владимир Зеленский должен пойти «на три буквы».

Об этом в своем блоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если после этого президент Зеленский признает сфальсифицированные «выборы» президента Беларуси, то пойдет вслед за Лукашенко далеко, далеко. Сейчас самая действенная помощь восставшим Белорусам – давить на Зеленского и требовать заявление о непризнании выборов президента Республики Беларусь! Заявление или нах..!

И прекратите, наконец, пикетировать посольство Республики Беларусь! Пикетировать надо офис президента и требовать от Зеленского заявления о непризнании результатов «выборов» президента РБ! Заявление или нах..!» – написал Мосийчук.

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