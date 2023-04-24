Заявление китайской дипломатии по Крыму стало холодным душем для Запада

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Недавнее заявление посла Китая во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма шокировало страны западного блока.

Так, в эфире телеканала La Chaîne Info у китайского дипломата поинтересовались его позицией по принадлежности Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это зависит от того, как вы воспринимаете проблему», – ответил Шайе.

Он напомнил общеизвестный факт, что Крым был «российским изначально», а потом был передан в состав Украины Никитой Хрущевым.

Французский журналист заметил, что международное право расценивает Крым как территорию Украины, на что посол КНР указал, что для государств бывшего СССР «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран».

Он убежден, что мир не должен ссориться из-за «таких проблем», и призвал прекратить огонь на Украине.

Это заявление вызвало огромный резонанс.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко разразился гневным комментарием в своем микроблоге:

«Или есть очевидные проблемы с географией, или такие заявления противоречат позиции Пекина. Тестовый вопрос «Чей Крым?», как всегда, показателен. В следующий раз хорошо бы спросить «Чей Владивосток?».

Возмущен и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель раскритиковал заявления Лю Шайе о Крыме и постсоветских странах.

«Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми с распадом Советского Союза в 1991 году. ЕС может только предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая», – надеется Боррель.

При этом, по данным французской газеты «Монд», около 80 депутатов Европарламента призвали министра иностранных дел Франции Шайе персоной нон грата из-за «отрицания суверенитета стран бывшего СССР».

В свою очередь французская газета «Фигаро» пишет, что в МИД Франции «с ужасом восприняли» заявление Шайе. Кроме того, в публикации указывает на неоднозначную позицию лидера КНР Си Цзиньпина.

«За более чем год полномасштабной войны он до сих пор не провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на соответствующие призывы. Однако лидер КНР уже успел посетить с визитом Москву, таким образом подтвердив свои намерения продолжать партнерство с диктатором Владимиром Путиным», – обращает внимание «Фигаро».

Негативной была и реакция бывших республик Советской Прибалтики.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал заявления Лу Шая «прискорбными». Глава эстонской дипломатии объявил, что планирует вызвать посла КНР в своей стране для объяснений.

«Наша цель – дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония – суверенное государство», – сказал Тсахкна.

По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, заявление – одна из причин, по которым страны Балтии не доверяют Китаю «посредничество в установлении мира на Украине».

А министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал высказывания посла «абсолютно неприемлемыми».

«Мы ожидаем объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления, – заявил Ринкевич.

А вот депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает слова китайского посла во Франции холодным душем для западных стран, пребывающих в «антироссийском бреду».

По мнению депутат, в мире прекрасно понимают, что возвращение Крыма в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.

«Другое дело, что это не вписалось в геополитические каноны США. Но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои. Россия и Китай — в списке таких стран», – заявил Белик.

Впрочем, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал не завышать значимость резонансного заявления, отметив, что хотел бы услышать разъяснения как от самого посла, так и МИД КНР.

«Я как бывший посол хочу сказать следующее: посол — это большая фигура в дипломатии, но я сомневаюсь, что он может рассуждать так вольно по поводу приоритетов внешней политики собственной страны. Тем более высказывая смелые предположения, которые ломают общепринятые представления о существующих реалиях в мире», – заявил Карасин.

Стоит напомнить, что в СССР был принят закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Нормы этого закона не были соблюдены, а потому посол КНР имеет все основания говорить о сомнительном международном статусе бывших советских республик.

На данный момент официальной реакции Пекина нет.