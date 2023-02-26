Заявление Лукашенко по Приднестровью подвергли критике как «обеляющее Зеленского»
Украине невыгодно нападать на Приднестровье.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил белорусским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я в это не верю. Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье, закрыть эту «серую дыру», как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо.
Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт. Потому что в Приднестровье не столько солдат российских, сколько боеприпасов. Там мало не покажется.
Поэтому, я думаю, чтоб Молдову расшатать. Везде надо все расшатывать – это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт – это смерти подобно», – сказал Лукашенко.
Традиционно критикующий Лукашенко российский политолог Андрей Суздальцев назвал слова белорусского президента «заискивающими перед Зеленским».
«С одной стороны, Александр Лукашенко открыто обеляет киевский режим (не в первый раз), но, с другой стороны, он называет причиной вероятного вторжения ВФУ в Приднестровье «снарядный голод», который ощущают украинские войска на фронте. То есть повод для украинского вторжения есть. Попутно Лукашенко возлагает вину за назревающий на глазах кризис в Молдавии на Запад, что верно, но в интерпретации Лукашенко получается, что Украину Запад буквально втягивает в Приднестровье, а Киев, мол, не хочет», – указывает Суздальцев на странности комментария Батьки.
Украинский политолог Тарас Березовец подтверждает, что Киев готов к удару по ПМР.
«Приднестровье может вернуться под контроль правительства Молдовы уже в ближайший месяц… Власти в Кишиневе выдвинули Кремлю ультиматум, обеспечить который смогут ЗСУ», – написал Березовец в своем блоге.
Канал военкора Семена Пегова подтверждает напряженную ситуацию на границе Украины и ПМР.
«Украинцы продолжают стягивать технику и усиливать свое присутствие на границе с Приднестровьем. Большая группировка сил и средств сосредоточена в районе украинского села Сагайдак, которое находится менее чем в двадцати километрах от села Колбасна, где расположены склады с боеприпасами.
Также местные жители говорят, что украинцы пытаются оказывать психологическое давление на население. Размещают людей рядом с границей, запускают квадрокоптеры на низкой высоте, звонят в местные ведомства с угрозами».
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