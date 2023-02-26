Заявление Лукашенко по Приднестровью подвергли критике как «обеляющее Зеленского»

Елена Острякова.  
26.02.2023 01:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Румыния, Украина


Украине невыгодно нападать на Приднестровье.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил белорусским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине невыгодно нападать на Приднестровье. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил белорусским журналистам,...

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«Я в это не верю. Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье, закрыть эту «серую дыру», как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо.

Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт. Потому что в Приднестровье не столько солдат российских, сколько боеприпасов. Там мало не покажется.

Поэтому, я думаю, чтоб Молдову расшатать. Везде надо все расшатывать – это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт – это смерти подобно», – сказал Лукашенко.

Традиционно критикующий Лукашенко российский политолог Андрей Суздальцев назвал слова белорусского президента «заискивающими перед Зеленским».

«С одной стороны, Александр Лукашенко открыто обеляет киевский режим (не в первый раз),  но, с другой стороны, он называет причиной вероятного вторжения ВФУ в Приднестровье «снарядный голод», который ощущают украинские войска на фронте. То есть повод для украинского вторжения есть.  Попутно Лукашенко возлагает вину за назревающий на глазах кризис в Молдавии на Запад, что верно, но в интерпретации Лукашенко получается, что  Украину Запад буквально втягивает в Приднестровье, а Киев, мол, не хочет», – указывает Суздальцев на странности комментария Батьки.

Украинский политолог Тарас Березовец подтверждает, что Киев готов к удару по ПМР.

«Приднестровье может вернуться под контроль правительства Молдовы уже в ближайший месяц… Власти в Кишиневе выдвинули Кремлю ультиматум, обеспечить который смогут ЗСУ», – написал Березовец в своем блоге.

Канал военкора Семена Пегова подтверждает напряженную ситуацию на границе Украины и ПМР.

«Украинцы продолжают стягивать технику и усиливать свое присутствие на границе с Приднестровьем.  Большая группировка сил и средств сосредоточена в районе украинского села Сагайдак, которое находится менее чем в двадцати километрах от села Колбасна, где расположены склады с боеприпасами.

Также местные жители говорят, что украинцы пытаются оказывать психологическое давление на население. Размещают людей рядом с границей, запускают квадрокоптеры на низкой высоте, звонят в местные ведомства с угрозами».

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