Заявление Лукашенко по Приднестровью подвергли критике как «обеляющее Зеленского»

Украине невыгодно нападать на Приднестровье.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил белорусским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я в это не верю. Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье, закрыть эту «серую дыру», как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо.

Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт. Потому что в Приднестровье не столько солдат российских, сколько боеприпасов. Там мало не покажется.

Поэтому, я думаю, чтоб Молдову расшатать. Везде надо все расшатывать – это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт – это смерти подобно», – сказал Лукашенко.