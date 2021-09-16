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16.09.2021 13:46 (Мск), Москва, Максим Никифоров
 
Африка, Дзен, Политика, Россия, терроризм, Франция
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Заявление Макрона о ликвидации лидера боевиков поставили под сомнение

Сейчас весь мир наблюдает за тем, как Франция все больше теряет влияние в Африке....

Сейчас весь мир наблюдает за тем, как Франция все больше теряет влияние в Африке. Так после провала многолетней антитеррористической операции «Бархан» в Мали произошел военный переворот и местное население требует французские войска немедленно покинуть страну.

Париж постепенно начал выводить контингент, поэтому стало настоящей неожиданностью, особенно на фоне слухов о приходе российских инструкторов, заявление Эммануэля Макрона об уничтожении французскими войсками Аднана Абу Валида ас-Сахрауи одного из лидеров группировки «Исламское государство» в Большой Сахаре», регионального подразделения «Исламского государства»*.

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«В течении 8 лет (а именно столько длилась операция «Бархан») французы толком ничего не могли предпринять в борьбе с экспансией джихадистов, а тут, как только наметилась реальная перспектива их замены на русских ЧВК, так сразу, — игиловца номер 1 ликвидировали. Смех, да и только» – пишут авторы тематического Telegram-канала по Африке «Улыбаемся и машем».

По слухам, Ас-Сахрауи имел тесные связи с французскими спецслужбами, которые могли использовать мнимую борьбу с террористами для безнаказанного вывоза полезных ископаемых из страны в условиях нестабильности и отсутствия контроля. О его покровителях, по некоторым данным, было известно в том числе, рядовым боевикам, из-за чего произошел раскол в группировке.

Убийство Ас-Сахрауи произошло необычайно вовремя. Неизвестно как Париж смог провернуть сложную операцию по устранению лидера боевиков в тот момент, когда французские войска покидают страну.

*Организация запрещена на территории РФ.

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