Заявление Макрона взорвало кастрюли в Верховной Раде

19.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась словами французского президента Эммануэля Макрона о поддержке возвращения прав российской делегации в ПАСЕ, которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.

«Ошеломляет смена риторики наших западных партнёров, в отдельности касательно необходимости возвращения российской делегации. Извините пожалуйста, белорусская делегация 10 лет не работает в Страсбурге из-за наличия в Белоруссии смертной казни.

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А россияне убивают украинцев в Донбассе, и при этом сегодня в Страсбурге европейские страны им пытаются раскрыть объятия под эгидой того, что «Как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПСАСЕ», – заявила Геращенко накануне в ходе согласительного заседания Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина будет жестко защищать принципы Совета Европы, которые базируются на уважении к правам человека», – пригрозила соратница Порошенко.