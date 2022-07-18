Заявление Медведева о «судном дне» для Украины никто в Киеве не воспринимает всерьез – Зеленский

Новости Украины

Заявления замсекретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева о «судном дне» для Украины в самой Украине никто не воспринимает всерьез. В то же время для России, по мнению киевских политиков, действительно наступит судный день в буквальном смысле этого слова «за те преступления, которые совершает РФ».

Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем свежем видеообращении

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«Сегодня (17 июля – Ред.) из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы «судном дне» для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такого запугивания. Но посмотрите, насколько цинично говорить такое же сегодня – в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского «Боинга». 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма. 80 детей. Граждане десяти государств. Уже тогда Россия шла по этому пути – к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно произойдет по поводу российской агрессии против Украины. Это для России будет судный день. И не в переносном значении, не как громкое выражение, а буквально», – пригрозил Зеленский.

Напомним, 17 июля заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами ВОВ в Волгограде пригрозил Украине «судным днем» в случае нападения на Крым. Также Медведев назвал западные санкции «хамскими и циничными» и отметил, что они граничат с «экономической войной».