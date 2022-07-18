Заявление Медведева о «судном дне» для Украины никто в Киеве не воспринимает всерьез – Зеленский

18.07.2022  09:21 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 1018
 
Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Заявления замсекретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева о «судном дне» для Украины в самой Украине никто не воспринимает всерьез. В то же время для России, по мнению киевских политиков, действительно наступит судный день в буквальном смысле этого слова «за те преступления, которые совершает РФ».

Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем свежем видеообращении

Заявления замсекретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева о «судном дне» для Украины в самой Украине...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Сегодня (17 июля – Ред.) из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы «судном дне» для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такого запугивания. Но посмотрите, насколько цинично говорить такое же сегодня – в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского «Боинга». 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма. 80 детей. Граждане десяти государств. Уже тогда Россия шла по этому пути – к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно произойдет по поводу российской агрессии против Украины. Это для России будет судный день. И не в переносном значении, не как громкое выражение, а буквально», – пригрозил Зеленский.

 

Напомним, 17 июля заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами ВОВ в Волгограде пригрозил Украине «судным днем» в случае нападения на Крым. Также Медведев назвал западные санкции «хамскими и циничными» и отметил, что они граничат с «экономической войной».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть