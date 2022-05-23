Заявление посла США вызвало негодование сербского министра

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Для Сербии следует забыть о третьем пути и ориентироваться исключительно на Евросоюз.

Об этом в интервью газете Politika заявил посол США в Белграде Кристофер Хилл.

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«Нет лучшего способа описать Сербию, чем сказать, что это европейская страна. В отличие от прошлого, когда считалось, что в Сербии есть третий путь, что Сербия не является ни Востоком, ни Западом, что она какая-то особенная, что она идет своим путем, теперь большинство сербов думают, что есть правильный путь и неправильный путь и хотите выбрать правильный путь. Есть только один путь, и это Запад, то есть Евросоюз», – сказал американский дипломат.

По его словам, сербам необходимо решить, «закупать оружие у разных стран или присоединиться к коллективной обороне».

Также американец заявил, что «не в интересах Сербии быть настолько энергозависимой от России».

При этом позиция США по навязыванию Белграду только одного пути вызвала реакцию в том числе и политических кругах. В частности, глава МВД Александр Вулин достаточно жестко ответил посланнику Хиллу.

«С 2000 по 2012 год Сербия была страной, созданной специально для посла Хилла. Лицом к лицу только с Западом, у ворот НАТО, без инициативы решить проблему Косово и Метохии, без желания и воли защищать Республику Сербскую, с остатками армии, распроданной тем, кто нас бомбил. Сербия была вознаграждена провозглашением независимости так называемого Косово, массовыми экстрадициями в Гаагский трибунал, снижением юрисдикции до Республики Сербской, грабительской приватизацией, безработицей, нищетой и социальной несправедливостью», — говорится в заявлении Вулина.