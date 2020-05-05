Заявление украинского премьера вызвало лавину коммунальных неплатежей

05.05.2020, Киев, Игорь Петров

После заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отмене штрафов за неуплаты коммунальных услуг уровень оплаты существенно снизился что создало финансовые трудности во всех сферах, связанных с коммунальной сферой.

Об этом в интервью каналу Politeka Online заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это грозит продолжением финансового кризиса в смежных отраслях, которые занимаются обеспечением коммуналки. Это опять ошибка правительства. Проблема состоит в том, что господин Шмыгаль в самом начале вышел и сказал: «Можно не платить, потому что мы отменим штрафы».

Украинцы сделали по национальной традиции – они вырезали кусочек фразы про штрафы и оставили первую часть предложения – «можно не платить». Вот отсюда и пошла лавинообразная тенденция неплатежей по регионам причем это касается всех. Это касается электричества, это касается облэнерго, это касается облгазов, это касается теплокоммунэнерго, это касается водоканалов.

Потому что все эти предприятия живут за счет тарифа и зарплаты людям, которые работают на этих предприятиях заложены в тарифе. Увеличение невыплаты зарплат – это увеличение задолженности по цепочке, которое он будет очень негативно, вплоть до коллапса в некоторых регионах в части в части предоставления коммунальных услуг, работы коммунальных предприятий. Вот это критично и это опасно», – сказал Землянский.