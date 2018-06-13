13.06.2018, Берлин, Владимир Гладков

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Заявление в Бундестаге: Минские соглашения не выполняет именно Украина

Минские соглашения буксуют именно по вине Украины, причем, о нежелании выполнять подписанные договоренности открыто говорят представители киевской верхушки.

Об этом во время конференции на тему «Состояние свободы слова и прав в Украине», проходившей в понедельник в Бундестаге, заявила украинская правозащитница Елена Бережная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские соглашения, которые поддержала, в том числе и канцлер Германии Меркель, не выполняются именно украинской стороной. И, согласно заявлениям первых лиц государства, четырёх министров, они не собираются их выполнять. Об этом говорят в открытую. Я думаю, должна быть какая-то реакция и обращение к канцлеру Германии по этому вопросу», – заявила Бережная.