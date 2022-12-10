Заявление в ООН: США наводили дроны ВСУ на российские стратегические аэродромы

10.12.2022  12:43 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина использовала американские спутниковые данные для того, чтобы навести свои модернизированные беспилотники советского производства Ту-141 «Стриж» для ударов по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс», где дислоцируется стратегическая авиация.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина использовала американские спутниковые данные для того, чтобы навести свои модернизированные беспилотники советского производства...

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Небензя предупредил США и их союзников об ответственности за подобные преступные действия.

«Поступают сообщения, что российские стратегические аэродромы «Дягилево» и «Энгельс» были атакованы с использованием американских спутниковых данных. Модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS.

Госсекретарь США Блинкен, комментируя их, заявил, что США якобы не побуждали, не предоставляли возможности украинцам для нападения на российскую территорию.

Но при этом глава американской корпорации Raytheon Technologies Хейс прямо сказал: «Мы работаем с правительством и предоставляем в режиме реального времени информацию о ситуации на поле боя в Украине, в том числе, когда выпускаются ракеты».

Разумеется, мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, и они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», – заявил Небензя.

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