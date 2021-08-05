«Заявления БДИПЧ не заслуживают внимания» – в МИД РФ жестко ответили западным «партнёрам»

05.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Поскольку БДИПЧ ОБСЕ, следуя своей дискриминационной политике двойных стандартов, самоустранилось от наблюдения за выборами в Госдуму РФ, в Москве перестанут принимать во внимание дальнейшие заявления и комментарии этого ведомства.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя МИД РФ Александр Бикантов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не можем согласиться с доводами директора БДИПЧ, из которых следует, что независимое и заслуживающее доверия наблюдение за выборами увязывается с количеством наблюдателей. Российская сторона была готова принять группу наблюдателей от бюро в количестве не меньшем, чем оно отправило наблюдать за выборами, например, в США в прошлом году. Всё вышесказанное свидетельствует о давно назревшей необходимости перевода мониторинговой деятельности БДИПЧ на прочную, не дискриминационную и согласованную всеми государствами-участниками ОБСЕ основу. Россия не раз предлагала чётко прописать порядок формирования и работы мониторинговых миссий. На сегодняшний день единственным согласованным обязательством является приглашение наблюдателей на выборы. И оно выполняется Россией неукоснительно», – сказал он.

Александр Бикантов подчеркнул, что поскольку БДИПЧ ОБСЕ самоустранилось от наблюдения за грядущими выборами, их дальнейшие заявления и комментарии не будут приниматься в расчёт.

«В виду того, что БДИПЧ ОБСЕ фактически самоустранилось от участия в наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы РФ в сентябре текущего года, дальнейшие заявления, оценки и комментарии Бюро, касающиеся организации голосования на этих выборах и организации процесса в целом, вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчёт. Уверены, квоту БДИПЧ займут другие иностранные наблюдатели», – добавил дипломат.