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05.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Дзен, дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Произвол, Россия, Скандал
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«Заявления БДИПЧ не заслуживают внимания» – в МИД РФ жестко ответили западным «партнёрам»

Поскольку БДИПЧ ОБСЕ, следуя своей дискриминационной политике двойных стандартов, самоустранилось от наблюдения за выборами...

Поскольку БДИПЧ ОБСЕ, следуя своей дискриминационной политике двойных стандартов, самоустранилось от наблюдения за выборами в Госдуму РФ, в Москве перестанут принимать во внимание дальнейшие заявления и комментарии этого ведомства.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя МИД РФ Александр Бикантов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не можем согласиться с доводами директора БДИПЧ, из которых следует, что независимое и заслуживающее доверия наблюдение за выборами увязывается с количеством наблюдателей.

Российская сторона была готова принять группу наблюдателей от бюро в количестве не меньшем, чем оно отправило наблюдать за выборами, например, в США в прошлом году.

Всё вышесказанное свидетельствует о давно назревшей необходимости перевода мониторинговой деятельности БДИПЧ на прочную, не дискриминационную и согласованную всеми государствами-участниками ОБСЕ основу.

Россия не раз предлагала чётко прописать порядок формирования и работы мониторинговых миссий. На сегодняшний день единственным согласованным обязательством является приглашение наблюдателей на выборы. И оно выполняется Россией неукоснительно», – сказал он.



Александр Бикантов подчеркнул, что поскольку БДИПЧ ОБСЕ самоустранилось от наблюдения за грядущими выборами, их дальнейшие заявления и комментарии не будут приниматься в расчёт.

«В виду того, что БДИПЧ ОБСЕ фактически самоустранилось от участия в наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы РФ в сентябре текущего года, дальнейшие заявления, оценки и комментарии Бюро, касающиеся организации голосования на этих выборах и организации процесса в целом, вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчёт. Уверены, квоту БДИПЧ займут другие иностранные наблюдатели», – добавил дипломат.

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