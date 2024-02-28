Заявления болгарского премьера в Киеве спровоцировали громкий скандал

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Заявление главы болгарского правительства Николая Денкова о готовности подписать некое «двухстороннее соглашение о безопасности» с киевским режимом вызвало настоящую бурю негодования в самой Болгарии.

В то время, пока Денков разгуливал по Киеву, позируя перед камерами украинских СМИ, президент Румен Радев принимал в Софии коллегу из Словении – Наташу Пирц Мусар. Перечень обсуждаемых вопросов пришлось скорректировать, из-за безответственных высказываний премьера.

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Одной из главных тем, обсуждаемых президентами двух балканских государств, стала неприкрытая попытка Денкова втянуть планету в третью мировую войну. Румен Радев занял четкую позицию по этому вопросу.

«Нужно чтобы Денков разъяснил, что означает «готовность к двустороннему соглашению» с Украиной. Я верю, что европейские лидеры проявят достаточный разум и очень сбалансированный подход в поддержке Украины, чтобы мы не приближались к чрезвычайной эскалации, не доходили до риска третьей мировой войны и ядерного конфликта. Потому что отправка, хотя бы и на основе двустороннего соглашения, войск НАТО в Украину означает глобальное столкновение», – сказал Радев.

Румен Радев и Наташа Пирц Мусар выразили обеспокоенность войной на Украине. Стратегия достижения победы на поле боя военными средствами не дает результата уже два года, растет число жертв, повышается риск глобального столкновения, подчеркнул президент Болгарии, добавив, что с нескрываемой тревогой следит за встречей в Париже по Украине, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Именно Макрон, возомнивший себя новым Наполеоном, спровоцировал безрассудные идеи в головах политических хулиганов вроде Николая Денкова. Заявление французского президента об использовании сухопутных сил НАТО на Украине в будущем уже получило достойную отповедь.

Премьер-министры Польши и Чехии объявили перед саммитом Вышеградской четверки, что не будут отправлять свои войска на Украину.

«Сейчас это не на повестке дня», – в свою очередь заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристершон.

Он добавил:

«Сейчас мы сосредоточились на отправке оружия».

Кристершон уточнил, что у Киева нет просьбы об отправке сухопутных сил.

С похожим заявлением выступил и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, подчеркнувший, что основной целью его страны остается оказание материальной помощи украинской армии.

Возможно, у кого-то из западных политиков и возникали мысли об отправке войск на Украину, однако несколько фраз, прозвучавших из Кремля, поставили мозги ястребов на место.

«Если дойдет до отправки натовских солдат на Украину, наступит новый момент», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он предупредил, что прямой военный конфликт между НАТО и Россией неизбежен в таком случае.

В Болгарии же к требованиям президента Радева присоединились местные социалисты (БСП). Их лидер Корнелия Нинова призвала противостоять возможной отправке болгарских солдат на Украину.

БСП требует срочного слушания премьер-министра в Народном собрании из-за его заявления о двустороннем соглашении по безопасности с Украиной.

«Мы призываем все другие оппозиционные парламентские силы и болгарских граждан, выступить против этого. Категорический отпор любому, даже возможному решению о предоставлении болгарских солдат и живой силы Украине», – заявила она.

Лидер болгарских социалистов отметила:

«Год назад мы предупреждали, что до этого может дойти. Тогда все набросились на нас. Мы ожидаем, что завтра Денков срочно приедет в парламент и объяснит, что он делает и от чьего имени. С каким мандатом он это делает, что он имеет в виду, а также назовет политические силы, поддерживающие это решение правительства».

Очевидно, что предстоят большие разбирательства в болгарском парламенте. Полагаю, и не только в парламенте. Болгарское общество взбудоражено происходящим. И, в отличие от перепуганных западных союзников, дело тут не только в угрозе глобальной войны с применением ядерного оружия. Помимо этого, срабатывает историческая память.

Напомню, что во время Второй мировой войны, Болгария, являясь союзником гитлеровской Германии, наотрез отказалась воевать против СССР и не разорвала с ним дипломатические отношения в отличие от Италии, Румынии, Финляндии, Венгрии, Хорватии и Словакии. Этот демарш стоил жизни болгарскому царю Борису III. По одной из версий, он был отравлен во время своего визита в Берлин.

Самонадеянная болтовня премьера Денкова, которую он себе позволил, находясь в Киеве, привела не только к политическому скандалу, но и существенно обострила внутреннюю обстановку в стране.