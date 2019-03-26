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26.03.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Строительство, Украина
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Заявления Киева о ремонте моста в Станице Луганской оказались враньем

Сделанные ранее заявления украинской стороны о начале ремонта моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской не соответствуют действительности.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко заявила о том, что украинская сторона направила к разрушенному мосту у Станицы Луганской 13 единиц строительной техники и ремонтную бригаду.

«В течении всего дня 25 марта представители СЦКК в ЛНР совместно с СММ ОБСЕ наблюдали за ситуацией в районе данного КПВВ и не фиксировали прибытия украинской строительной техники к мосту на пункте пропуска, о котором заявляла вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко», – рассказал Андрей Марочко.

При этом он отметил, что Киев выдает ремонт настила и туалета на украинском контрольно-пропускном пункте у Станицы Луганской за восстановление разрушенного моста через Северский Донец.

«Это еще раз подтверждает лживость заявлений киевской власти относительно планов улучшения гуманитарной обстановки и создания комфортных условий для пересечения гражданами линии разграничения сторон», – добавил представитель оборонного ведомства.

 

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