Заявления про «немытую Россию» отпугнули китайских инвесторов от Украины

18.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна нужно судить за тупость и халатность

Об это в эфире телеканала «NewsOne» рассказал экс-министр транспорта Украины, бывший соратник Виктора Ющенко и Петра Порошенко по первому Майдану Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Батька, такой несовременный, не в модных костюмах, не летающий на Мальдивы поставил сканеры и убрал вороватых таможенников. У них и так не брали взятки, а сейчас вообще не берут, потому что сканеры. Он выпустил закон, который делает невозможным общение грузодержателя, то есть, давателя взятки, с таможенником. Всё проверяет электроника. Мы всё это поставили с Тимошенко в 2005 году на всех границах, только все эти сканеры, которые дали тогда американцы, поломали», – рассказал Червоненко.

«Китай растёт в международном переразделе с каждым днём. Где мы [на карте]? Есть условная ветка на Братиславу, но это лишняя граница. Зная наш дебилизм, зная вороватость, которой уже ходят [легенды] в мире, они на нас смотрят, как на душевно больных из чесоточных. И они думают: «Пусть через узкое горлышко [шёлкового пути через Белоруссию], пусть с задержками, но со скоростью и без взяток». Вот так мир сегодня прошёл мимо нас», – признал экс-министр.

«Батька построил дорогу вдоль наших границ. Сейчас в Беларуси все областные центры соединены современными автобанами четвёртой категории. Четыре скоростные полосы, пусть чуть платные. Он не болтает о платных дорогах, как наш идиот [Омелян], он делает. Так вот, они уже забрали у нас половину грузового транзита через Украину. Рассказы про немытую Россию, куда только медведи ходят, окончательно испугали китайцев, хотя мы ещё боролись, чтобы три ветки были через Украину. Мне китайцы показывали эти заявления.

Мне кажется, что их надо будет судить. Меня не интересует, сколько они примитивно своровали. Бедняги нищие, у которых дети случайно рождаются двое в Америке, один в Австрии. Это приговор, это преступление. Потому что министров можно садить не только за прямое воровство, а за тупость и халатность», – резюмировал Червоненко.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о прощании с “немытой Россией”, после чего киевляне показали ему “немытую Украину”.