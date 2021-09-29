Заявления Токаева о сохранении статуса русского языка в Казахстане ничего не стоят

29.09.2021 00:29 (Мск), Алма-Ата, Айнур Курманов

Во время своего очередного послания народу второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вдруг высказался по поводу русского языка, заявив, что «Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя».

Но эти слова вовсе не являются гарантией того, что этот статус будет сохранен в перспективе, так как вся государственная политика направлена на постепенное его ограничение.

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Скорее, данное заявление президента РК можно расценивать как попытку успокоить Кремль после скандала с «языковыми патрулями» и той волной искусственной русофобии, инициированной сверху.

Кроме этого, в других его посланиях подобные тезисы тоже звучали, а то, что официальный статус русского языка закреплен в Конституции Казахстана – это, во многом, дежурная ничего не значащая фраза.

Языковая государственная политика направлена на увеличение доминантной роли казахского языка, так как без него уже не берут во многие вузы. Преподавание предметов в институтах и университетах сейчас на 70% ведется на казахском языке, в связи с чем резко упал уровень грамотности студентов. Не зря же более 80-ти тысяч молодых казахстанцев сейчас обучается в российских вузах, получая там же и российское гражданство.

Помимо прочего, продолжается переход с кириллицы на латиницу, и реформа казахской орфографии – например, к 2023 году все школы планируется перевести на обучение по новому алфавиту.

К тому же власти ограничивают вещание российских телеканалов по формальным причинам. Так, министерство информации и коммуникаций Казахстана в 2018-м году отказало в лицензии на вещание 88 иностранным каналам, среди которых есть и российские. На сайте ведомства отмечается, что запрет ввели, так как телеканалы не открыли представительства на территории страны.

По таким же формальным причинам отказа от трансляции иностранной рекламы из кабельного телевидения убрали несколько десятков российских телеканалов, в том числе и RT. А в прошлом году по требованию провластного националиста Армана Шураева, ранее работавшего в администрации президента РК, министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева запретила своим решением выход на местном телеканале ОҢ ТВ передачи «Военная приемка» российского телеканала «Звезда», переведенной на казахский язык!

Неолиберальные реформы образования по американскому образцу, которые внедряются сейчас министром образования Асхатом Аймагамбетовым, получавшим долгие годы гранты в фонде Сороса, уже приводят к жуткому отставанию учеников. Так, по результатам исследований успеваемости и уровня грамотности PISA-2018 казахстанские школьники с русским языком обучения отстают от своих российских сверстников по математической грамотности на 42 балла, по естественно-научной грамотности на 38 баллов, а по читательской грамотности 46 баллов.

Ученики же школ с обучением на казахском языке по математической грамотности отстали от российских учеников тех же классов уже на 110 баллов, по естественно-научной грамотности на 103 балла, по читательской грамотности на 116 баллов.

Отметим, что отставание на 30 баллов означает разницу в один год обучения. То есть, ученики казахоязычных классов отстают по основным параметрам от российских школьников более чем на три года.

Ссылаться казахстанским чиновникам на «российскую пропаганду» бесполезно, так как PISA-2018 – это американская программа ОЭСР по международной оценке учащихся, которая изучает, что учащиеся знают в области чтения, математики и естественных наук, и что они могут делать со своими знаниями.

Но этого Министерству образования РК мало, и сейчас планируется ликвидация смешанных и русских школ в республике в 2023-м году, как и окончательный переход на латиницу, что полностью обрушит школьное образование в стране.

Вот, например, казахский националистический ресурс «Қазақ Үні», получающий субсидии из госбюджета, привел следующие слова соросовского выкормыша Асхата Аймагамбетова, сидящего в кресле министра:

«Для нас это одна из первостепенных задач — сделать так, чтобы обучение на государственном языке было доминирующим… В этом не должно быть никаких дискуссий, потому что это государственный язык, и очевидно, что на государственном языке должны обучаться граждане нашей страны».

соросовский грантоед, а ныне министр образования Асхат Аймагамбетов

То есть, несмотря на парадные заявления президента РК, процесс дерусификации только продолжится, и с удвоенной энергией. Об этом свидетельствует и активная кампания казахских националистов против инициатив родителей ввести в ряде сельских школ смешанное обучение.

Так, статусный провластный националист из Нур-Султана (Целинограда) Бакытбол Беримбайулы в интервью новостному сайту Exclusive.kz заявил следующее:

«Трое русских подняли вопрос о перепрофилировании казахской школы в Караоткеле в смешанную школу. Там учится 1200 казахских детей. На директора школы, выступившего против данной инициативы, начали оказывать давление. Когда мы подняли шумиху, глава Целиноградского райотдела внутренней политики пообещала, что казахская школа останется».

Чиновники из областного департамента образования поспешили успокоить казахских националистов, пригрозивших митингами и акциями протеста возле здания министерства. Они прокомментировали ситуацию изданию Exclusive.kz отметив, что, хотя в селе Караоткеле действительно откроют один русский класс, но детям из соседнего села Коянды, желающим обучаться на русском, все равно придется ежедневно ездить в школу в Нур-Султан.

Поэтому все дежурные фразы о сохранении статуса можно лишь повесить на гвоздик для красоты и внешнего обозрения, и не более.

Так, политолог Максим Казначеев метко заметил, что «Официальный статус языка распространяется только на государственные учреждения. Если владелец бизнеса не хочет использовать какой-то язык, то заставить его использовать государственный язык можно, а официальный уже нет».

В действительности кампания казахских нациков с подачи властей по отмене официального статуса русского языка идет уже много лет, и площадкой для неё становится всё та же националистическая пресса, субсидируемая государством. И «языковые патрули» тут вовсе не первопроходцы. Например, всё те же издания «Қазақ Үні» и Abai.kz постоянно проводили опросы и сборы подписей по запрету русского языка или публиковали статьи таких деятелей, как наци-поэт Арман Кани, призывавших строить концлагеря для русскоязычных граждан.

Да и оголтелая русофобская деятельность с бегством на Украину наци-блогера Куата Ахметова никуда не делась, так как по-прежнему в стране проходят акции против строительства Росатомом АЭС, в СМИ и в телеграм-каналах идут попытки представить всех тех, кто выступает против выселений банками из единственного жилья – сепаратистами, работающими на Россию.

Как и по-прежнему продолжает свою деятельность государственная комиссия по реабилитации пособников нацистов и карателей из числа участников басмаческого движения, Туркестанского легиона и мусульманских частей СС.

Да, и как можно верить заявлениям Касым-Жомарта Токаева, когда он сам в своей январской статье «Самое дорогое – это независимость» выразил идеи националистов о необходимости увековечивания «Голодомора» и признания СССР в качестве государства, проводившего тотальный геноцид казахского народа.

Поэтому вся ответственность за это перекладывается на современную Россию, как правопреемника Советского Союза и коллективно на весь русский народ.

Такова логика построения моноэтнического государства, где этно-центризм или, проще, нацизм становится центральной идеологией. Даже в концепции «Рухани Жангыру» «о модернизации сознания» в этой убогой националистической программе многое взято у тех, кто в 30-е годы носил коричневую рубашку в Германии.

Да и слоган «Мәңгілік Ел» («Вечная нация») в государственной идеологии, созвучно по смыслу с таким названием как «Тысячелетний рейх».

Поэтому верить притворным ухищрениям тех, кто является идейным проводником декоммунизации и дерусификации в Казахстане, не стоит. Ведь национальная революция сверху будет продолжаться, и майданы для этого не нужны. Можно пользоваться бюрократическими методами, где националисты играют роль агентуры и винтиков пропагандистского государственного механизма.