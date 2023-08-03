Зазеркальная Украина: виртуальный гид по украинскому Мариуполю, Мелитополю и далее везде

А что вы знаете про параллельные миры? Нет, речь не о тех мирах, которые писатели вроде Толкина населяли гномами, эльфами и хоббитами. Параллельные миры, о которых пойдет речь ниже – куда ближе к нам с вами. Речь идет о параллельной Украине.

Впервые она появилась на медийном горизонте в 2014-2015 годах, когда мы узнали о том, что Артек бывает не только в Крыму, но и в Карпатах, а форум «Ялтинская стратегия» внезапно оказывается киевским. Тогда же, например, Донецкий госуниверситет стал винницким, и возникли Луганская область без Луганска и Донецкая – без Донецка. А совсем недавно украинские СМИ поразили заголовком: «В этом году Сорочинская ярмарка впервые пройдет во Львове».

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Но это были только цветочки. Потому что и карпатский «Артек» и винницкий ДонГУ и киевскую YES при всех странностях релокации, во всяком случае, можно было «пощупать».

Но затем идею начали масштабировать, и вот уже появились виртуальное представительство украинского президента в несуществующей АР Крым, затем эта же фиктивная автономия обзавелась собственной прокуратурой, управлением СБУ, омбудсменом и… и все это жрало прорву денег из вполне реального украинского бюджета, регулярно давая о себе знать какими-то грозными писульками, воззваниями, выступлениями в СМИ и даже уголовными делами против вполне реальных граждан.

Но, как выяснилось после 24.02. 2022 года, – то были лишь цветочки. Самые ягодки начались после того, как Украина в ходе войны стала терять город за городом и район за районом. Но парадоксальным образом эти потери не приводили к сокращению наличного бюрократического аппарата и уменьшению административно-политических сущностей. Наоборот, параллельная, она же зазеркальная, Украина стала разрастаться как снежный ком.

Сложилась ситуация, когда из украинского бюджета продолжали финансировать тысячи чиновников, бежавших с перешедших под российский контроль территорий в глубокий тыл. Вы удивитесь, но и сегодня, 28 июля 2023 года по-прежнему существуют горсоветы Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Бахмута и десятков более мелких городов.

Все они не просто существуют, а живут на широкую ногу, имеют собственные автопарки, их штатные сотрудники получают зарплаты и через систему онлайн-госзакупок Prozorro приобретают все, чего канцелярская душа желает – от скотча и скрепок до смартфонов.

Финансирование всего этого зазеркалья не то чтобы скрывается от населения- скорее нет, чем да. Но и не особо афишируется, скажем так. Причины тоже понятны: как-никак в стране война, и если скандал вызвала новость о том, что отставленный глава Минкульта раздает деньги своим дружкам на комедийные сериалы – в то время, когда вся страна собирает военным на коптеры, то нетрудно предположить, какого уровня скандал поднялся бы, узнай посполитые, что из их карманов финансируются тысячи дармоедов, изображающих из себя «власти» какого-нибудь Мариуполя в изгнании.

При этом, финансирование перемещенных вузов или эвакуированных в тыл предприятий возмущения не вызывает. Там все понятно – если откуда-то из Рубежного куда-то в Тернополь эвакуируется завод со станками и рабочими, то на новом месте прописки ему нужны деньги, чтобы работать. Это же касается эвакуированных вместе с фондами учреждений культуры или университетов с библиотеками. Во всех перечисленных случаях имеется обоснованная логика бюджетных трат на таких релокантов.

Но это не касается тех случаев, когда предприятия физически уничтожаются в ходе боевых действий. Никому же не придет в голову сейчас содержать штат разгромленной «Азовстали» или мариупольского комбината Ильича или разбомбленного в Артемовске завода шампанских вин. И это логично – нет рабочих мест – нет и зарплаты. Роскошь в виде виртуальных заводов даже США бы не потянули, не то, что нищая Украина.

Но это в теории. На практике мы видим, что куча эвакуированных коммунаьных предприятий из потерянных Украиной городов Донбасса и Приазовья, сидя во Львовах или Ужгородах, прекрасно осваивают многомиллионные бюджеты. Например, это касается таких нужных и важных организаций, как автодоры и зеленстрои. Представляете уровень сюра – на благоустройство Мариуполя идут деньги, проводятся тендеры, и кто-то же их выигрывает.

Практически все официальные Интернет- порталы потерянных Украиной городов ведут бойкую информационную политику в интернете. Беглый мариупольский голова Вадим Бойченко устраивает во Львове презентацию «Плана возрождения города «Mariupol Reborn», а на сайте мариупольского городского портала опубликована красочная инфографика прекрасного «Нью-Мариуполя» будущего. И за это все платит украинский налогоплательщик. Дополнительно к так и не отмененному военному налогу.

А еще виртуальный мариупольский горсовет развил бурную деятельность по открытию «бытовых центров» для переселенцев из Мариуполя, где можно помыться, погладить одежду, постричься, зарядить телефон, оставить детей и так далее. Видимо, предполагается, что переселенцы из Мариуполя – сплошь одни бомжи, иначе зачем им мыться на улице?

Сайт Мелитопольского горсовета регулярно обновляет на голубом глазу информацию о мини-грантах для местных предпринимателей. Причем, в условиях получения таких грантов прописано – «для предпринимателей с деоккупированных территорий». То есть, в переводе на нормальный язык – деньги получите только после того, как над городской управой снова взовьется украинский флаг.

Кому и зачем нужна эта пышная показуха – большой вопрос. Но для простого поднятия морального духа беглого проукраинского элемента – уж слишком затратное мероприятие.

На главной странице сайта мелитопольского горсовета не только висит фото сбежавшего городского головы Ивана Федорова, но и указан адрес его приемной – г. Мелитополь, ул. М. Грушевского, 5. То, что сейчас там сидят совсем другие люди и под другим флагом – не беда. Ну а вдруг кто-то, начитавшись этого сайта, все же решит прийти в Мелитополе на прием к Федорову?

Не менее бодро обновляется и сайт Северодонецкой городской военной администрации. Причем, половина информации там – отчеты с фронта. Даром что ни в самом Северодонецке, ни в его окрестностях боевые действия не ведутся с конца лета минувшего года – когда он был занят российской армией.

Там же, на этом сайте, масса информации о помощи и субсидиям горожанам. За ними, надо полагать, тоже предлагается идти на деревню дедушке. И ни у кого в целой Украине не жмет и не вызывает когнитивного диссонанса ситуация, при которой из центра продолжают финансировать военную администрацию города, уже год как не контролируемого ВСУ.

Месяц назад мы узнали о дивном назначении – Зеленский своим указом утвердил нового военного губернатора Луганщины. Преемником потерявшего свою область незадачливого бедолаги Гайдая стал некий Артем Лысогор, имеющий отношение к Луганщине чуть большее, чем никакое. Судя по официальной справке, в 2015 году он был замкомандира роты в полку патрульной полиции особого назначения “Днепр-1”, а с 2016 года временно исполнял обязанности заместителя начальника управления Нацполиции в Житомирской области. И этот дядя тоже подсел на бюджет. Будьте уверены, он еще себе назначит (если уже этого не сделал) заместителей, пресс-секретаря и начальников отделов с управлениями.

Горсовет соседней с Северодонецком Кременной фактически находится за тысячу километров – аж в Ровно, близ границы с Белоруссией и Польшей. Но по его официальному сайту этого не скажешь – регулярные фотосессии депутатов во главе с мэром – в вышиванках, с флагами. Ну и радуют глаз обьявления о госзакупках на миллионы гривен. Дизтопливо и бензин на нужды этих виртуалов закупаются десятками тонн. Куда они ездят – бог весть. Во всяком случае, за такое количество топлива можно через день в Париж мотаться и обратно. Эти же кременские депутаты в изгнании закупают для себя смартфоны – тоже за госсчет.

Ну и самая вкусная ягодка на этом виртуальном торте – вопрос о выборах. Как мы знаем, вчера Верховная рада в очередной раз продлила военное положение до ноября. А значит – никаких выборов в этом году не будет. Судя по нынешнему настрою Банковой на «воевать до последнего украинца», выборов может не быть и в следующем году.

Да и вообще, никто из нас не Ванга, и не может точно сказать, когда именно закончится война. Но вот интересный вопрос: а когда закончатся полномочия у нынешней присосавшейся к бюджетным деньгам толпы бездельников, изображающих украинское присутствие там, где его давно уже нет? Ведь если так подумать, то беглый ахметовский мэр Мариуполя может считаться таковым и спустя десять лет. Благо, опыт такой уже есть.