«Зажала хвост между ног!» – подельники принуждают Майю Санду покориться Плахотнюку

15.07.2020, Москва, Елена Острякова

Депутат молдавского парламента Октавиан Цыку обвинил лидера прозападной оппозиции Майю Санду в работе на Москву.

Об этом он написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подтверждаются “замечательные качества” Майи Санду – упереться рогами в землю, когда не надо, и зажимать хвост между ног, когда не следует. Если PAS не подпишет, то это будет означать, что Маленький Мук выполнил свой долг перед Москвой», – написал Цыку.

Напомним, что правящая коалиция в молдавском парламенте распалась после того, как криминальный олигарх Влад Плахотнюк, бежавший в США, подкупил своих бывших соратников, и они перешли в оппозицию.

Теоретически противников президента-социалиста Игоря Додона в парламенте сейчас хватает для того, чтобы отправить подконтрольное ему правительство в отставку. Однако создать коалицию и новый кабинет оппозиция не сможет, потому что фракция Майи Санду не хочет объединяться с олигархическими группировками, боясь повредить своей репутации неподкупного политика.

«Плахоунионист Октавиан Цыку, заявил, что если Майя Санду не поддержит отставку правительства Кику, как того хочет Плахотнюк, она докажет, что является “рукой Москвы”. С другой стороны, если Санду поддержит отставку, все поймут, что она стала “рукой Плахотнюка”.

По нашему мнению, быть рукой Москвы, куда престижней. Она в отличие от других, рукопожатна», – прокомментировал ситуацию в «телеграмме» депутат-социалист Богдан Цыдря.

Примечательно, что не все проевропейцы такие брезгливые, как Санду. Ее бывший союзиник Андрей Нестасе уже провел переговоры с людьми Плахотнюка, и те пообещали ему пост премьера. Свое решение он оправдывает… поддержкой Румынии.

«Будущему правительству, за которое мы хотим взять ответственность, при поддержке Румынии и ЕС, удастся вывести Республику Молдова из общего кризиса, в котором она находится», – заявил Нэстасе.

Гражданами Румынии (в Молдове это не запрещено) являются и Нэстасе, и Санду, и даже действующий премьер Ион Кику. Правда, его в румынском парламенте собираются второго паспорта лишить за то, что ведет переговоры с Москвой о предоставлении кредита. Вмешательством во внутренние дела это в Кишиневе не считают.