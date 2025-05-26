«Зажали деньги!» – на Украине до сих пор не стартовали курсы БПЛА для будущих офицеров

Вадим Москаленко.  
26.05.2025 17:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Жадная и ленивая Зе-власть до сих пор не организовала курсы по ускоренному обучению офицерского состава для ВСУ.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жадная и ленивая Зе-власть до сих пор не организовала курсы по ускоренному обучению офицерского...

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«Мы говорим только о количестве дронов, а нужно поднимать вопрос о количестве людей, которые управляют этими дронами и которые обеспечивают нормальную деятельность этих дронов.

Открыты ли дополнительные курсы, открыты ли дополнительные кафедры на базах вышек учебных заведений? Даже несмотря на лето, и подготовка должна идти круглогодично. Но этого я не вижу», – возмутился Кривонос.

«У нас маразм состоит даже в том, что власть до сих пор не перешла на ускоренный курс подготовки офицеров. У нас высшие учебные военные заведения – и до сих пор непосредственно готовят 4-5 лет специалистов по разным специальностям. Хотя во время войны это должно быть на уровне от полугода до девяти месяцев. Этого нет.

Почему? Потому что на вопрос, почему это не сделано, я слышу глупый ответ: этого не сделано, потому что посчитали, если закончится война, то надо будет давать высшее образование тем людям, которые вернутся в вузы, и это будет накладно для государства. Да вы сначала одержите победу войне, а потом уже считаете деньги!», – возмутился генерал.

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