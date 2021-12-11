Зажали в клещи. Что сулит Грузии «союз» с Азербайджаном и Турцией

Теория цивилизационных конфликтов, выдвинутая в свое время Самюэлем Хантингтоном, наделала много шума, так как предполагала наличие конфликтов по линии цивилизационных разломов. Создается впечатление, что все руководители Грузии, периодически сменяющие друг друга у штурвала власти, своей главной целью посчитали опровержение этой теории.

Так или иначе, но христианская Грузия предпочла союзнические и добрососедские отношения не с христианскими Россией и Арменией, что казалось бы более логичным, а мусульманскими странами в лице Турции и Азербайджана, став при этом своеобразной перемычкой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Положение Грузии обуславливается тем фактором, что сегодня ее экономический потенциал значительно уступает аналогичному показателю Азербайджана – и в десятки раз меньше потенциала Турции.

Пораженная вирусом бездумной русофобии, грузинская политическая элита практически отдала страну на откуп турецкого и азербайджанского капитала. Его засилье сегодня в грузинской экономике просто зашкаливает.

Турецкие инвестиции уже практически превратили целый регион Аджарии в турецкую территорию. И дело не в том, что уже много лет в Анкаре печатаются географические карты, на которых Аджария обозначена турецкой территорией.

По всему региону и его столице Батуми чрезвычайно трудно найти экономический объект, даже среднего или малого бизнеса, в котором не был бы представлен турецкий капитал. Ему принадлежат в подавляющем большинстве отели, рестораны и кафе, казино и развлекательные центры, другие объекты инфраструктуры. А Батумский аэропорт турками уже давно используется как внутренний.

Но Турцию на территории Грузии интересуют не только гражданские объекты. Интерес к военным объектам не столь заметен по сравнению с экономическим, но в последнее время приобретает все более устойчивый характер. Особое внимание турецких военных привлекают бывшие советские, а затем – российские военные базы.

В первую очередь, это касается большого аэродрома в Марнеули. Согласно существующим договоренностям в рамках сотрудничества Турции, Грузии и Азербайджана в военной сфере, подписанное правительствами еще в 2018 году, турки оказывают техническую помощь и направляют вспомогательные финансовые средства для того, чтобы материально-технические возможности аэродрома в Марнеули были улучшены.

Учитывая тот факт, что грузинские ВВС так и не вышли из зачаточного состояния и располагают весьма ограниченными боевыми возможностями, не трудно предположить, что военные базы в Маренули и Вазиани будут в значительно большей степени использоваться «союзниками» Грузии.

Так, например, в Тбилиси ежегодно проходят командно-штабные учения «Eternity» при участии военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии. Они состоят из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполняют задачи по организации охраны региональных экономических проектов.

А кто же противники этого альянса? Определить их совсем нетрудно. Историческими противниками Турции, так уж сложилось, всегда были и Армения, и Иран, и Россия. Турецкое и азербайджанское руководство не только провозгласили лозунг, что они управляют одним народом, разделенным на два государства, но и активно претворяют его в жизнь.

Азербайджанское влияние в Грузии уже настолько велико, что Баку весьма успешно диктует Тбилиси, что ему можно делать на международной арене, а что нельзя. Многие азербайджанские государственные компании уже давно стали всесильным монополистами в грузинской экономике, при прямом попустительстве и пособничестве самих же грузинских властей. Причем, нужно отметить, что турецко-азербайджанские инвестиции выгоду в первую очередь приносят именно инвесторам. Не стали исключением и инвестиции в военной сфере.

Министерство обороны Грузии получило турецкий грант на 100 миллионов лир (около 18 миллионов долларов) для закупки товаров и услуг военного назначения. Но самое интересное заключается в том, что все это надо приобретать у фирм, работающих в Турции. Таким образом, турецкое правительство фактически вливает деньги в собственную экономику, и за счет этого усиливает своё влияние в Грузии и получает нового должника.

О росте военного потенциала собственно Грузии в результате турецкой помощи и говорить не приходится. Пока она конкретно воплотилась в нескольких десятках автобусов, 12 единиц бронированных экскаваторов-погрузчиков и кое-каком инженерном оборудовании.

Все это, опять таки, в большей степени понадобится турецким вооруженным силам, нежели грузинским. А зато с территории Грузии ее «союзники» получат возможность вести боевые действия против других соседей. Не трудно догадаться, что в этом случае именно по грузинской территории будет нанесен ответный удар.

Грузинскому руководству давно пора обратить внимание на тот факт, что в добавок к экономическому – военное влияние Турции и Азербайджана особенно сильно растет в Аджарии и Квемо-Картли. Аджария, как известно, единственный мусульманский регион Грузии, а в Квемо-Картли большинство составляют этнические азербайджанцы. Таким образом, над территориальной целостностью Грузии – и с этой стороны нависает серьезная угроза.

А что будет, если народ, разделенный на два государства, захочет объединяться в одно? В таком случае Грузия из перемычки, станет стеной, мешающей процессу, – и которую нужно устранить.

Самостоятельно Грузии защитить себя не удастся, рассчитывать на помощь Запада не приходится – он уже показал, на что способен. Очевидно, остается уповать, что Россия снова начнет по кусочкам собирать грузинские земли. Если она, наученная горьким опытом, захочет это делать еще раз.