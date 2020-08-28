28.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Прибалтика, Россия
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«Зажрались»: Лукашенко анонсировал уход Белоруссии из портов Литвы


Белоруссия переориентирует свои торговые потоки с Литвы на другие порты. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с работниками предприятия «Савушкин» в Брестской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – сказал Лукашенко.

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Напомним, через литовскую Клайпеду в Белоруссию поступала так называемая «альтернативная нефть», которую Лукашенко назло России покупал втридорога то в Норвегии, то в США.

Сейчас Лукашенко грозит перекрыть Литве и Польше транзит товаров в Россию. Причем, речь идет также и о контрабандных схемах поставок «санкционки».

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А про  санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) – пусть даже не мечтают. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает», – заявил Лукашенко.


Политолог Алексей Дзермант приветствовал решение президента и подчеркнул, что переориентироваться надо на российскую Усть-Лугу.

«Очень важное решение. Нужно ориентироваться на Усть-Лугу. Прибалтика враждебна», – написал Дзермант. .

На данный момент порт Усть-Луга стал самым большим на Балтийском море, обойдя порты Прибалтики и Финляндии. А в мировом выражении он уже сейчас превосходит такие порты, как порт Амстердам, Токио, Марсель, Лос-Анджелес и Лондон. К 2030 году мощность вырастет до 180 миллионов тонн груза в год. Это больше, чем у таких портов, как Дубай, Гамбург и Ванкувер.

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