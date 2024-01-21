Зажравшиеся украинские беженцы раздражают британцев

Константин Серпилин.  
21.01.2024 22:59
  (Мск) , Эдинбург
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Великобритания, Дзен, Миграция, Украина


Англичане предпочитают отправлять мигрантов из Украины в Шотландию или другие провинции, поскольку им противно смотреть, как претендующие на бесплатное жильё и прочие преференции «беженцы» тратят тысячи фунтов в лондонских бутиках.

Об этом на канале «Вопреки Цензуре» заявил находящийся в Шотландии польский публицист и экономист Конрад Ренкас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Англичане предпочитают отправлять мигрантов из Украины в Шотландию или другие провинции, поскольку им противно...

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«Не горят желанием принимать украинскую иммиграцию, они прекрасно отдают себе отчёт, что эта иммиграция не ориентируется на поиск работы. А иммиграция, скорее, рантье – заинтересованная дорогими магазинами в лондонском Вест-Энде. Я сам многократно это видел в Лондоне, где в магазинах с самыми дорогими марками эти «наибеднейшие» украинские беженцы сгребают обеими руками товары стоимостью в несколько тысяч фунтов.

Трудно найти поддержку в обществе для дальнейшего финансирования тех людей бесплатным жильём и другими привлекательными вещами. У англичан с этим проблема.

В связи с этим часто переселяют этих в некоторой степени обеспеченных беженцев на территории, трактованные как «колонии». В частности, например, в Шотландию, где их уже особенно много. Значительная часть, в общей сложности 180 тысяч, была переселена в Шотландию и Уэльс», – рассказал польский эксперт.

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