«Зазор между волей и инерцией». Эксперты – о проблеме обмена российских загранпаспортов в ПМР

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Эксперты – участники круглого стола по Молдове и Приднестровью, прошедшего на платформе RuBaltic.Ru, обсудили проблему с затянувшимся обменом загранпаспортов российских граждан, живущих в Приднестровье.

По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Сергея Маркедонова, проблема долго не решается, поскольку есть «зазор между политической волей и бюрократической инерцией».

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«В ЛДНР в силу понятных причин такой зазор быстро ликвидировали, промежуточным решением там было признание паспортов республик (в Приднестровье такой формулы не было)», – напомнил он.

По словам эксперта, чиновники «не понимают или понимать не хотят, разводят волокиту».

«Часто, бывая в Тирасполе, слышал, как люди с паспортами молдавскими или украинскими говорили не только о готовности российский паспорт получить, но и послужить в российской армии, а наталкивались на такой вот частокол бюрократической негибкости или слоновости, если говорить словами Маяковского. Проблема существует – нет поддержки чиновников в решении стратегических вопросов, идет игра по старинке», – сказал Маркедонов.

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников рассказал, что проблема коснулась значительной части из тех 230 тысяч приднестровцев, у которых есть гражданство РФ.

Эксперт считает, что здесь имеет место не только нерасторопность чиновников, но и надежда российских дипломатов, не раздражая Кишинев, «сохранить с ним остатки нормальных отношений».

Есть тут и техническая проблема – сейчас трудно завезти в Молдову бланки паспортов диппочтой, говорит Шорников. Он полагает при этом, что, учитывая резонанс, который уже был, ситуация скоро сдвинется с места.

«Думаю, проблема решится в этом году», – сказал он.

Напомним, трудности с обменом паспортов возникли в 2020 году. Выездной консульский пункт посольства РФ в Тирасполе около года не работал из-за пандемии, из-за чего образовалась гигантская очередь на обмен просроченных документов. Внутренние российские паспорта есть лишь у немногих приднестровцев, и именно по «заграннику» люди получают тут российскую пенсию и ходят на российские выборы.

За время пандемического простоя консульского пункта срок действия российских загранпаспортов истек у тысяч людей – как раз ровно пять лет назад, в 2015 году, здесь был один из пиков принятия в гражданство РФ, тогда же у людей появилась возможность перейти на российские пенсии. Без загранпаспортов приднестровские россияне не могут никуда выехать, в том числе по срочным делам.

Запись на обмен загранпаспортов – только электронная. Интернет-страничку пункта консульского отдела посольства России в Молдове ежедневно атакует масса людей, система работает со сбоями. В соцсетях обмениваются опытом: какие технические хитрости применять и в какое время суток лучше заходить на сайт, чтобы получить заветное место в онлайн-очереди. На помощь даже приходили волонтеры, которые пытались записывать в очередь хотя бы стариков, у которых нет интернета и близких родственников, способных помочь.

Решить вопрос по «расчистке завалов с паспортами» приднестровцам пообещали депутаты-единороссы и МИД РФ.