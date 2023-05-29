Здание меджлисовцев в Симферополе издаёт зловонные миазмы

Любовь Смирнова .  
29.05.2023 18:33
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Судьбу бывшего офиса экстремисткой организации «меджлис крымско-татарского народа» в центре Симферополя должны решать местные власти в соответствии с градостроительным планом.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал генеральный подрядчик строительства Соборной мечети в Симферополе Энвер Эмираджиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судьбу бывшего офиса экстремисткой организации «меджлис крымско-татарского народа» в центре Симферополя должны решать местные...

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«Надо вообще этот вопрос по закону решить, и всё, проблем вообще никаких нет, – подчеркнул он. – Это местные советы решают, под что подходит. Там есть требования градостроительные и, исходя из этих требований, они могут его или, так сказать, приспособить, или действительно снести и поставить там новое здание или сооружение какое-то, может, благоустроить эту территорию, поставить памятник – это тоже местный совет всё-таки должен решить. Что мы сейчас гадать будем, каждый своё будет говорить, а там, когда начнёте технические условия смотреть, градостроительные особенно, ничего не подойдёт и всё назад вернётся. Пускай местные специалисты смотрят и определяют.

Ясное дело, это общественное место должно быть, необходимое для нашего общества, для горожан. А будет это здание или площадь, или что там ещё – пусть уже депутаты сообразят».

Как оказалось, в Симферопольском районе за меджлисом числится еще и здание детской больницы, которая так и не была открыта. Попадает ли она под критерии национализации, пока не понятно.

Здание по ул. Шмидта 2/27 в Симферополе было национализировано решением Госсовета Крыма 25 мая. Особняк, который является памятником архитектуры, облюбовали бомжи. В этой связи симферопольцы предложили организовать в здании приют для лиц без определённого места жительства, либо продать, а средства направить в фонд помощи СВО.

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