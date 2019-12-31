Здание правительства Украины забросали фаллоимитаторами

31.12.2019, Киев, Михаил Рябов

Несколько десятков молодых людей в масках, закрывающих лица, позировали перед зданием правительства Украины в Киеве с портретами с фото премьер-министра Алексея Гончарука и радужными флагами рядом, скандируя «Гончарук – гей! Не насилуй людей!».

Пикетчики также растянули плакат, где говорилось о сексуальных домогательствах Гончарука по отношению к одному из сотрудников Кабмина, о чем ранее сообщала пресса.

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Попозировав перед камерой, молодые люди бросили в сторону Кабмина несколько фаллоимитаторов.

Гончарук считается представителем крыла «соросят» в новой украинской власти. В их ослаблении заинтересован олигарх Игорь Коломойский, а также другие конкурирующие группировки.