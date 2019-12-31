31.12.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
Просмотров:

Здание правительства Украины забросали фаллоимитаторами

Несколько десятков молодых людей в масках, закрывающих лица, позировали перед зданием правительства Украины в Киеве с портретами с фото премьер-министра Алексея Гончарука и радужными флагами рядом, скандируя «Гончарук – гей! Не насилуй людей!».

Пикетчики также растянули плакат, где говорилось о сексуальных домогательствах Гончарука по отношению к одному из сотрудников Кабмина, о чем ранее сообщала пресса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Попозировав перед камерой, молодые люди бросили в сторону Кабмина несколько фаллоимитаторов.

Гончарук считается представителем крыла «соросят» в новой украинской власти. В их ослаблении заинтересован олигарх Игорь Коломойский, а также другие конкурирующие группировки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть