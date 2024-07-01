«Здание заминировано!» — месяц сидящие без света одесситы грозят облэнерго

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В Одессе продолжается энергетический коллапс и террор. Тотальный блэкаут, объясняемый пропагандой «постоянными атаками РФ на энергообъекты», привел к тому, что свет в жилые дома и казенные учреждения подается два раза в сутки — два часа днем, и два часа ночью. Ночью выглядит особо по-иезуитски.

По данным мэрии, в городе работает лишь 30% электротранспорта, да и тот стоит ясно по какой причине. Стоят уцелевшие производства — люди не могут добраться на работу, из дома работать тоже не могут. Стоит и подвывает на Луну малый бизнес, а в магазинах патриотично гниют продукты. Привет, холера!

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И все это на фоне повышения тарифов на электроэнергию в два раза, закона о штрафе за постоянно гудящие генераторы и воплей «включать во время войны кондиционеры, все равно, что поддерживать врага!».

Кстати, бомбили-то, преимущественно, подстанции на западной Украине, но отыграться решили на «неудобной» Одессе.

Перекрытие улиц в знак протеста не дает ничего, да и мало этих протестов — реагируют на них только тэцэкашники, как на сафари. Народ вынужден по-другому креативить в борьбе за свет.

Так, три недели бравые полицаи, легко вычисляющие бабушек, которые могут потенциально хранить дома комсомольские билеты (не говоря уже о корректировщиках прилетов), искали автора письма, адресованного живодерам из «ДТЕК Одесские электросети»:

«Ваше здание заминировано! Если в течение 15 минут электроснабжение не будет восстановлено по всему городу, ваше здание взлетит на воздух! Это не шутка! Время пошло!».

Правда после проверки офиса и территории компании взрывные устройства не были обнаружены, а вот 230 дармоедов-сотрудников пришлось таки эвакуировать.

«Минером» оказался 53-летнний безработный одессит. Как сообщили в полиции, «в ходе обыска в квартире подозреваемого нашли мобильный телефон, где в приложении Gmail все еще оставалось письмо, отправленное ДТЕК».

Мужчине объявили о подозрении по статье «Ложное сообщение о подготовке взрыва объекта критической инфраструктуры». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Жалко мужика, он же за весь город вступился.

Кстати, еще про город — еще об одной адской стороне одесских блэкаутов. Дело в том, что вечная темнота несовместима с постоянными ракетно-дроновыми атаками и бесконечно воющими сиренами. В данном случае речь идет о махровом лицемерии властей.

Возьмем последний мощный удар по Одессе, когда «Искандер-К» попал в склад гипермаркета, на котором хранились боеприпасы, что вызвало детонацию и сильнейший пожар. Но мэр Труханов традиционно назвал случившееся «войной с мирными украинцами, обычными жилыми домами, продуктовыми складами и другими гражданскими объектами».

Ага, наверное, полки с памперсами и плавлеными сырками пустили дым, накрывший полгорода.

К слову, во время этой атаки никто не погиб, однако пропагандисты вновь эксплуатировали фото «несчастного мирняка» и прочих детей, призывая народ не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сидеть в убежищах.

Вопрос: как во время блэкаута спуститься в паркинг с 20 этажа, в кромешной темноте добраться до так называемых мобильных бомбоубежищ, на которых из-за отсутствия света не работают электронные замки, элементарно спуститься в подвал? Никак. Пускай по мирняку ПВО, хоть запускайся — принцип «до последнего украинца» быстрее сработает.

Между тем, в условиях «безсвета» сроком в месяц, участились случаи, когда люди, бегущие в подвалы, спотыкались и ломали конечности, сидели в квартирах и получали ранения от выбитых стекол, многих в процессе перемещения в темноте в подвалы хватали инфаркты и инсульты. Причем сразу так, насмерть.

Поэтому еще раз хочется спросить: так кто убивает одесситов? Да тот же, кто в промышленных масштабах хранит боеприпасы между жилыми кварталами. То есть оккупанты.