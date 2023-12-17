Здесь дело не в Украине: «Вечные санкции» приведут к краху нефтедоллара

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Завтра, 18 декабря, помощники министра финансов США Элизабет Розенберг и Эрик Ван Нострэнд посетят Брюссель и Лондон, где обсудят с представителями властей и частного сектора понижение «потолка цен» на российскую нефть.

Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт рассказал Financial Times, что Вашингтон активно работает над падением российских нефтяных доходов вдвое уже к 2030 году.

«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь», — заявил Пайетт.

7 декабря страны так называемой «большой семерки» договорились ужесточить борьбу с нарушителями «потолка цен» на нефть из России. G7 грозит обновлением правил перевозок нефти и клянется применять к нарушителям все более неприятные меры.

При этом от запрета на продажу Москве танкеров было решено отказаться. Освобождение от антироссийских санкций получила Словакия, для Болгарии оно действует давно. Кроме того, Венгрия добилась от Евросоюза, чтобы в свежем 12-м пакете санкций против России не было запрета на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что «потолок цен» как не действовал, так и не будет действовать.

«Вряд ли мы увидим какие-то большие изменения, потому что любые ограничительные меры чреваты ограничением экспорта из России. Этого европейцам и американцам не нужно, потому что тогда мировые цены взлетят, а Россия все равно заработает столько же. Поэтому сейчас запрета на покупку российской нефти для других стран нет», – сказал Юшков в интервью «Вести ФМ».

О том, что западные санкции оказывают противоположное влияние на нефтяные доходы России (они не падают, а растут), пишет марокканская газета La Nouvelle Tribune.

Британская «Файнэншл Таймс» и американский «Блумберг» подтверждают: Россия сейчас продаёт нефти больше, чем до введения санкций – как по объёму, так и по стоимости. Ежемесячный доход Москвы от экспорта нефти сейчас больше, чем до начала СВО. Только в октябре он, согласно данным Минфина РФ, составил 11,3 млрд долларов — это 31% от общих доходов бюджета. Россия отгружала сырую нефть через свои порты темпами, близкими к максимальным, более чем за четыре месяца.

Нефть в основном вывозят в Китай и Индию, но оттуда нефтепродукты идут в Европу по более высоким ценам. Средняя цена нефти РФ для Индии в октябре – $86, что явно выше «потолка».

Американская Politico называет европейские санкции «стратегией тараканов» и отмечает, что в октябре доход Москвы от продажи ископаемого топлива показал самый высокий уровень за последние полтора года.

«Российская нефть оказывается в машинах европейцев окольными путями, а благодаря чёрному рынку скрытно путешествует по всему миру», – пишет «Политико».

Согласно анализу данных S&P Global Maritime Intelligence Risk Suite и Commodities at Sea, число операций судами так называемого «теневого флота» выросло в 2023 году с 615 до 792. Он перевозит 45% российской нефти, еще 20% — греческие суда.

Все тот же Пайетт угрожает, что США «способны сделать этот «теневой флот» менее эффективным». Однако, по словам экспертов, тайная судоходная деятельность происходит вне юрисдикции ЕС и НАТО. Аналитики выявили 432 передачи «темной» нефти в исключительной экономической зоне России только в последнем квартале.

Пока США начали в ноябре вводить санкции против отдельных судов (сейчас их 8), перевозящих российскую нефть. Эти суда, хоть и под либерийским флагом, особо не скрывали своей принадлежности к России. Чего только стоят их названия: «Лиговский проспект», «Казань», «Приморье».

Санкции испугали греческих перевозчиков. Их число сократилось на 60% по сравнению с июнем. Греческие танкеры в ноябре перевезут всего 15 партий Urals, погруженной в портах Балтийского и Черного морей.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов полагает, что решение греческих судовладельцев не окончательное.

«Я думаю, ситуация с греками будет выглядеть следующим образом. Они сократит перевозки, потом обнаружат, что российская нефть по-прежнему перевозится. Дальше греки придут к нашим компаниям и скажут: мы в принципе готовы, но накиньте пару долларов за баррель, а то страшновато. Поэтому результатом американских санкций станет рост дисконтов, которые серьезно снижались в этом году. Мы можем приблизиться к 15 долларам разницы между «Юралз» и «Брент», – сказал Симонов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

США продолжают нагнетать нервозность. Они рассылают компаниям письма с предупреждением о расследовании в отношении них. Кроме того «письма счастья» получили реестры морских судов ряда стран, в том числе, Либерии. Однако Симонов полагает, что ее с удовольствием заменят другие страны.

Эксперт в области энергетики Александр Фролов напоминает, что если до 2022 года 95% морских поставок российской нефти зависело от западной экосистемы перевозок, то сейчас это уже не так. Поэтому, несмотря на санкции, морские поставки нефти из России за минувший год выросли с 2,5 до 3,4 млн баррелей в сутки.

«Еще немного времени пройдет, и ни один баррель российской нефти не будет идти в экосистеме морских перевозок, доступ к которой ограничивают западными санкциями. Надо готовиться к новым ударам, усилению давления, не почивать на лаврах и работать», – прогнозирует Фролов.

Смысл всей этой масштабной санкционной войны, затеянной Западом (а точнее, США) против России вовсе не в защите «от агрессии бедной Украины». Это тупая борьба за рынки.

С начала 2000-ых годов США начали наращивать экспорт нефти. При этом выбрали стратегию не демпинга, а устранения с мирового рынка крупных производителей: Венесуэлы, Ирана, Ливии. В 2008 дело дошло и до России. Сейчас США уже обогнали ее по объемам добычи на 30-40%. Если РФ добывает чуть больше 10 млн баррелей в сутки, то Америка скоро будет добывать почти 14 и собирается экспортировать 4-5 млн баррелей в сутки. Поэтому санкции будут наращиваться, даже если конфликт на Украине прекратится.

Однако России не ждет пассивно санкционного удара, а готовит контрудар – по нефтедоллару. В январе в БРИКС вступят 5 новых стран, 4 из которых (Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ и Египет) имеют отношение к добыче нефти. В целом БРИКС будет контролировать 35% мировой валюты. В перспективе в альянс вступят еще 40 стран, 20 из которых уже подали заявки, и среди них тоже есть крупнейшие нефтедобытчики.

«Мы наблюдаем очень важный и серьезный процесс. Под эгидой БРИКС сейчас собираются 2 группы стран: крупнейшие потребители нефти и крупнейшие производители нефти. На выходе может получиться серьезный альянс, который окончательно переведет торговлю нефтью и газом в национальные валюты, либо какую-то валюту взаимного обмена, которая может быть принята в БРИКСе. Мы увидим ситуацию, когда империя нефтедоллара, которую мы наблюдали с 1976 года, начнет рушиться. Вы не сможете за доллары купить основной товар мировой экономики. Западным странам придется выстраиваться в очередь», – сказал в интервью ютуб-каналу «ГеоэнергетикаИнфо» эксперт ТЭК Руслан Сафаров.

Эксперты полагают, что активные международные контакты последний недель президента РФ Владимира Путина направлены на то, чтобы не допустить конфликтов нарождающегося супер-альянса.

«Россия подходит к новой исторической вехе если не на пике своих возможностей, то в неплохой форме, несмотря на стресс затянувшегося военного противоборства и тяготы экономических сражений. Энергетические державы глобального Юга больше, чем когда-либо ранее, повернулись к России лицом, а Китай, хоть и с оговорками, но протянул руку сотрудничества. РФ к перестройке мировой архитектуры готова, и даже припасла немало ещё нераскрытых козырей. Готов ли Запад к перезагрузке, выяснится позже, но ввиду своей врождённой прагматичности понимает её неизбежность, а потому всё настойчивее посылает деликатные сигналы об исчерпании потенциала помощи Украине», – считает автор телеграм-канала «Мастер пера» Дмитрий Севрюков.