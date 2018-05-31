31.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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“Здесь могут убить” – украинские контрактники, побывав на передовой, массово бегут из армии

Украинские военнослужащие, находящиеся вблизи линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе, не горят желанием воевать.

Об этом в статье, посвященной проблеме дезертирства в ВСУ, пишет киевская интернет-газета “Страна.

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Отмечается, что в 2017 году в Украине было начато 468 уголовных производств по фактам дезертирства украинских военных, что почти на 9 процентов больше, чем в 2016 году.

При этом источники издания среди офицеров и солдат ВСУ в зоне боевых действий говорят, что дезертирство было бичом украинской армии с самого начала войны в Донбассе.

“Проблема дезертирства была всегда, с 2014 года. В любой части ВСУ есть несколько десятков дезертиров, просто числятся они как “самовольно оставившие часть”. Это более мягкая статья, но на самом деле это те же дезертиры. Сейчас большинство подписавших контракт – это те, кто не нашел в тылу применения себе. 80 процентов сегодняшних контрактников – это безработные, молодежь из сел. Нынешних контрактников сейчас в армии так и называют – “заробитчане”, а не бойцы. Эти заробитчане поначалу стремятся побыстрей приехать на передок. Потому что к стандартной зарплате контрактника начинают прибавляться “боевые”.

Но прибыв на передок, “заробитчане” вдруг понимают, что их здесь в любой момент могут убить. Поэтому большинство из них внезапно тут же “заболевают”, у других срочно начинают болеть родители и “умирать бабушки с дедушками”. В общем, через довольно непродолжительное время на передке 80 процентов “заробитчан” пытаются слинять оттуда любыми способами. Половине это удается законным способом, остальные остаются “балластом”. Увиливают всеми силами от всего, что опасно,” – рассказал сержант Алексей В.

В свою очередь один из старших офицеров признает, что мотивация бойцов в действующих на фронте подразделениях, мягко говоря, невысокая.

“В подразделениях есть мотивированные бойцы – это, как правило, солдаты, воюющие в АТО с первых лет. К сожалению, их остались единицы – многие, отслужив по два, три, четыре года, ушли на дембель. Мотивированные ветераны составляют костяк любого подразделения – в основном, на них держится вся армия. Остальные – это контрактники новой волны, люди, пришедшие в армию за деньгами. За пусть не большой, но стабильной зарплатой. Никакой идеологической мотивации у “заробитчан” нет – им пох..й, за кого и где воевать. Ни для кого нет иллюзий, почему в тылу эти люди оказались неустроенными – многие имеют судимости, имеют проблемы с алкоголем и наркотиками.

Во втором и третьем эшелонах обороны их еще как-то удается держать “на поводке”. Попав на передок, особенно когда начинается “п…рез”, они начинают писать рапорты о переводах в тыл или начинают “болеть”. Если не получается слинять, могут с оружием уйти к сепарам, это факт. Хорошо, если уходят без стрельбы. Были случаи, когда “заробитчане” уходили к сепарам и при этом убивали своих товарищей. Такие случаи происходили после того, как бойцы напивались на передке и устраивали между собой драки со стрельбой”, – признался офицер.

Кроме того, указывается, что в настоящее время некомплект бойцов в действующих подразделениях составил от 30 до 40 процентов от штатного количества.