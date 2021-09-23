«Здесь очень сильная поддержка Путина и «Спутника V», – эстонские депутаты пожаловались российским пранкерам

23.09.2021 13:16 (Мск), Москва, Елена Острякова

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли комитет по иностранным делам парламента Эстонии, проведя с ним сеанс видеосвязи под видом соратника блогера-уголовника Алексей Навального – Леонида Волкова.

Эстонцы заверили навальниста в своей поддержке, но пожаловались на сложности с введением санкций против России, существующие в Евросоюзе. Михаил Лотман, сын известного советского литературоведа, пожаловался на невозможность подвести под рестрикции «друзей Путина».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Я понимаю вашу логику и логику господина Навального по поводу санкций против путинского ближнего круга. Это болезненно для него. Но проблема в юридических аспектах ЕС. У нас нет прямых доказательств по этим людям. Санкции по господину Роттенбергу возможны, потому что он ведет деятельность в Крыму. Но по остальным так называемым олигархам, друзьям Путина, у нас нет явных улик. Конечно же, они преступники, нет проблем. Я абсолютно согласен с господином Навальным. Но не так легко заставить европейских друзей понять, что нужно настоять на таких санкциях», – жаловался Лотман.

Он постарался утешить «Волкова» тем, что Евросоюз не признает российскую вакцину от коронавируса вопреки мнению эстонского народа.

«Здесь очень сильная в Эстонии поддержка господина Путина, врагов господина Навального и поддерживающих «Спутник V». Это все одна группа. Но мы не можем поддерживать эту вакцину, потому что она не прошла сертификацию европейских властей», – сказал Лотман.

Председатель Марко Михкельсон назвал российскую вакцину «оружием против западных вакцин и европейского единства».

В ответ «Волков» заявил, что предпочтет умереть, чем вакцинироваться «Спутник V».

«Это очень приятно слышать», – отреагировал Михкельсон.