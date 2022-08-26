Новости Украины

Газовые месторождения отдать американцам, судостроительные верфи – англичанам и туркам. Крупнейший мировой производитель двуокиси титана завод «Титан» закрыть, как и производителя соды «Крымский содовый завод», а персонал отправить заниматься предпринимательством для обслуживания интересов международных корпораций.

Такое экономическое развитие Крыма обрисовал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на пресс-конференции в «Укринформе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экономическая часть «Стратегии деоккупации Крыма», о которой Украина заявила на саммите «Крымская платформа», где напрочь проигнорировали сам факт возвращения Крыма в Россию путем волеизъявления жителей полуострова, опирается на те сферы, которые могут дать максимальную отдачу за короткое время. И, прежде всего, это добыча углеводородов.

До референдума 2014 года добывать газ на черноморском шельфе собиралась компания Vanco Prykerchenska, учрежденная американской Vanco Energy и компанией ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова. Украина не располагает ни мощностями, ни технологиями для добычи газа на таких глубинах, поэтому самостоятельно вести добычу не может. Но зато может «делить шкуру не убитого медведя», подсчитывая возможные объемы для экспорта газа.

«Относительно развития энергетики, Крым имеет все возможности стать энергетическим центром региона по добыче углеводородов, – вещал Милованов. – Большой потенциал для добычи природного газа на шельфе Черного моря и на территории Крыма. Потенциальные объемы составляют 3 триллиона кубометров газа, разведанный запас около 60 миллиардов кубометров. Украина потребляет около 30 миллиардов кубометров, из которых 20 миллиардов собственной добычи. За счет этих запасов мы можем не только удовлетворить внутренний спрос, но и обеспечить энергетическую безопасность наших партнеров по Евросоюзу и соседние страны. Для этого необходимо привлекать международных партнеров, потому что, прежде всего, экономическое развитие должно идти за счет малого и среднего предпринимательства. Это позволит не только повысить ВВП, но и сразу повысить уровень жизни населения, что будет иметь положительное влияние на каждого жителя Крыма. Чтобы крупные корпорации были катализатором развития экономики…Поэтому развитие добычи природного газа должно идти с лидерами этого рынка».

Развитие возобновляемой энергетики, по словам автора экономической части «стратегии», должно идти в союзе с европейской энергосистемой, чтобы привлечь инвесторов в этот сектор. В том числе, для перевода транспорта на электроэнергию, поскольку это соответствует европейским экологическим требованиям.

В принципе, и без европейских инвесторов к 2025 году Крым планируют сделать самым экологичным регионом с помощью развития электротранспорта. Первая станция «быстрой зарядки» для электротранспорта уже открылась в Севастополе. Что касается европейских инвестиций в возобновляемую энергетику, то четыре солнечные станции австрийской компании Activ Solar продолжают функционировать на полуострове. Проблема в том, что вырабатываемая ими электроэнергия в четыре раза дороже, чем у парогазовых станций «Таврическая» и «Балаклавская», построенных в российском Крыму для энергообеспечения региона.

«Так же мы не должны забывать про развитие исторических отраслей промышленного производства, – продолжил строить планы на будущее Милованов. – Например, таких как судопроизводство, и здесь мы должны иметь общий синергетический эффект от обновления Черноморского флота и реализацией проектов, связанных со строительством военных судов, которые мы должны реализовывать совместно с нашими партнерами. Например, с Великобритании и Турцией».

«Крымский Титан» и «Крымский содовый завод», а также завод «Бром» в украинскую стратегию не вписываются. Они, по словам Милованова, являются наследием советского прошлого, и если их нельзя привести к современным экологическим требованиям, то предприятия нужно переориентировать на другую деятельность или ликвидировать. Таким образом, Крым поможет сократить выбросы парниковых газов и предотвратить глобальное потепление. А, заодно, освободит рынок для других производителей двуокиси титана, кальцинированной соды и брома. Видимо Армянск и Красноперекопск, как промышленные моногорода, в украинскую концепцию не вписываются, и их население тоже.