«Здесь у нас много недочётов» – Подберёзкин рассказал, с чем придётся столкнуться новому министру обороны

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Стратеги на Западе поставили главной задачей оптимизацию военно-силового давления на Россию, то есть максимально эффективно использовать имеющиеся средства при минимизации издержек. И с нашей стороны должно произойти тоже самое.

Об этом заявил в эфире «Радио Комсомольская правда» директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приглашение на пост министра Белоусова будет означать, прежде всего, оптимизацию наших усилий, повышение эффективности расходов на оборону, принятие более быстрых решений. Потому что сейчас ключевое качество – это быстрое внедрение достижений научно-технической революции. Путин тоже об этом говорил, и не раз уже. Очень быстро меняется вооружение, военная техника, технические характеристики. Те же самые «Ланцеты» уже 3 раза модернизировались. И задача Белоусова заключается в том, чтобы сделать максимально оптимизированный вариант – и закупок, и организации военного производства. Потому что, мягко говоря, оно в последние годы было далеко от совершенства. Сначала его разваливали, потом медленно и непоследовательно восстанавливали, часто принимая неверные решения. Многие корпорации сейчас усиленно работают. Но достигать таких фантастических результатов приходится «на животе», максимально используя человеческие ресурсы ВПК», – указал эксперт.

По его словам, за счёт повышения экстенсивности труда удалось произвести за год в два раза больше систем ПВО, чем во всем мире.

«И Белоусов должен организовать такую систему, чтобы научно-технологическая база быстро развивалась, а здесь у нас много недочётов. При всех министрах обороны мы игнорировали приоритеты научно-технического развития и приоритеты промышленности. Поэтому у нас появлялись новые системы, проходили испытания, а в массовое производство так и не поступали», – подчеркнул Подберезкин.