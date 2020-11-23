«Здесь вам не Европа»: Украинских пенсионеров репрессируют за посты в соцсетях

23.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинское государство за почти 30 лет своего существования так и не предоставило людям возможность свободно выражать свои взгляды.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте dadakinder.com пишет покинувший Украину и живущий в США журналист и блогер Анатолий Ульянов, процитировавший отрывки из приговоров украинских судов в отношении нарушителей декоммунизационного закона.

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«14.02.2018 ОСОБА_1 опубликовала на стене своей страницы фотофайл в виде листовки, в верхней части которой размещён Государственный герб СССР… Ниже изображено фото пшеничного поля с комбайнами. Дизайн листовки соответствует стилю соцреализм».

Также в вину украинцам вменяется и критика политического режима в своей стране.

«09.11.2016 ОСОБА_1 опубликовала на стене своей страницы фотофайл (коллаж), содержащий в центральной части фотоизображение советского государственного и партийного деятеля ОСОБА_3, а ниже надпись буквами белого цвета: «Если в Украине убрать барыг у власти, то через 5 лет люди скажут – А *** нам та Европа?»

«… жертва – очередной маленький человек, который решил высказать миру своё «фэ» из недр посёлка Аскания-Нова, и этот мир тут же напомнил ему, что «здесь вам не Европа», а страна, где за 30 лет «независимости» у человека так и не появилась возможность говорить то, что он думает, и не бояться последствий со стороны системы», – комментиурет приговоры блогер

“29.08.2018 ОСОБА_1 опубликовала на своей странице фотофайл (коллаж), который в верхней части содержит фотоизображение советского государственного и партийного деятеля ОСОБА_3 (одетого в синий спортивный костюм).”

По его мнению, на Украине нет интеллигенции как сообщества сознательных людей культуры, поскольку никто не стоит в пикетах в защиту свободы взглядов.

«Вместо этого – тишина, которую время от времени прорезает звон бокалов и смех подлецов. Неужели украинец сделан из цепей? И если нет, то почему либо помалкивает, либо «борется с тоталитаризмом», – отмечает автор.

«Молчание нормализует цензуру. За мемасы в интернете украинское государство приговорило пенсионерку к 5 годам тюремного заключения (условно), наделив на старости лет судимостью и статусом преступницы, обязав регулярно являться на ковёр к карательным органам, отчитываться о своих передвижениях, и, как если этого мало украинской олигархической державе, заплатить за экспертизу своих постов 11440 гривен. Это $403. Средняя пенсия в Украине составляет $115…», – резюмирует Ульянов.