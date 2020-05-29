«Здесь вам не ток-шоу». Украинского переговорщика в Минске поставили на место

29.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Вице-премьеру Украины, переговорщику в контактной группе по Донбассу Алексею Резникову в ходе последней видеоконференции с представителями ЛДНР не дали пуститься в пустые разглагольствования, к которым он привык на украинских ток-шоу.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В вопросах компетенции подгруппы по безопасности, прежде всего, это дополнительные меры по обеспечению устойчивого бессрочного режима прекращения огня, которое вводилось с июля 2019 года. Обсуждение дополнительных мер, направленных на обеспечение этих обязательств, Украина постоянно пыталась свернуть. Они пытались уйти от этой темы, навязать обсуждение итогов внеочередной видеоконференции, которая была вызвана усилением обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ.

Но такие номера, как на ток-шоу позволяет себе господин Резников, здесь не проходят, и Резников не смог повторить свой пассаж, который сводился к тому, что мы никуда не стреляли, никто не подтверждает, что мы стреляли. Этого Резникову на заседании не удалось, он сразу же получил полную и обстоятельную, подтверждённую доказательствами информацию по обстрелам и самой ЛЭП 16 мая, и обстрела бригады ремонтников 17 мая, и по обстрелам территории этих работ в ходе внеочередной видеоконференции», – заявил Дейнего.

«То есть попытки Резникова рассказывать какие-то сказки – да, на ток-шоу они воспринимаются, а в условиях, когда оперируешь реальными фактами, возразить ему было нечего», – добавил глава МИД ЛНР.