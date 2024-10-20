«Здобулы»: Украина превратилась в северокорейский полигон

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Северная Корея не поставляет России людей и ракеты, а купила у России возможность испытать свои военные разработки в реальных боевых условиях.

Об этом в эфире видеоблога «Ширяев и Ширяев» заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был эпизод, год назад где-то, что украинцы сдали специалистам ООН остатки разрушенной ракеты оперативно-тактической, и эксперты ООН определили, что это ракета северокорейская. Вот таким образом возникли эти разговоры о том, что Северная Корея массово поставляет ракеты. Потом в практике боевого применения это не зафиксировано. Мы можем предположить, что они очень заинтересованы в боевом испытании своих ракет на поле боя. Вообще, это уникальная возможность, за которую очень дорого бы дали многие оружейные концерны. Гигантские усилия прилагают военные специалисты всех стран, чтобы телеметрию применения ракет, самолетов, вертолетов на поле боя заполучить, проанализировать и в дальнейшем их использовать. Вот в этом корейцы очень заинтересованы. И они могут еще быть заинтересованы в испытания своего спецназа, проверить, умеет он воевать или не умеет. Такую уникальную возможность Россия теоретически может им предоставить. «Попробуйте, что у вас получится на поле боя». И это не Корея России делает услугу, а Россия – Корее», – сказал эксперт.

«Вот эти три пункта мы можем принять к сведению, но то, что Северная Корея пришлёт сюда войска, которые изменят там положение на фронте, -одних переводчиков-то сколько надо, да и как наладить взаимодействие? Ну, короче говоря, крайне сомнительно! Но частенько я ошибался в своих мыслях о ходе СВО. Да все ошибались. И многие вещи происходят в этом конфликте впервые в мире. Такие вещи, которых никто не ожидал. Поэтому, в принципе, даже в ситуации с северокорейской армией, чёрт его знает», – подытожил Ширяев.