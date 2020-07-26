Здобуття: в Одессе общественный туалет оформили портретами Тараса Шевченко

26.07.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Какие там грот под дворцом Нарышкиных, Лаокоон, оперный театр или музей Пушкина?!. Зачем, если нынешнего внутриукраинского туриста к родному тянет! Справлять нужду, справлять везде, справлять и никаких гвоздей! Или, как любит повторять скандальный директор Одесского художественного музея и пиит майдана Александр Ройтбурд (известный тем, что эксперты спорят, пишет он картины фекалиями или нет) — есть, мол, мертвые экспонаты, нафталин, а есть новое прогрессивное украинское. Нафталин — это когда кровавые одесские совки хранили и сохранили культурное наследие Российской империи, а новое украинское… а тут уж «звиняйте, бо ніхто не бачив».

…А я вот случайно увидела. И чуть мороженым не подавилась. Серьезно — мимо общественного туалета шла, и тут прямо из него своими мудрыми глазами на меня посмотрел Тарас Шевченко. С портрета.

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Докладываю: Одесса, пляж «Отрада», сортир, вход пять гривень. Заходишь и попадаешь в рушниковую обитель — везде цветы и деревенские пейзажи, вышитые крестиком. Но главное — это портреты Кобзаря, и юного, и уже пообношенного — ни дать ни взять класс украинской мовы в школе или будуар Ющенко (еще до того, как он стал бухгалтером), целая «кобзарева хатинка». Посетители так удивляются, что даже бумагу на входе забывают взять, «А это точно туалет?», — спрашивают. Вот и я спросила у «смотрительницы»:

— А кто же это так атмосферно тут поработал?

— А это мы с моими сменщицами.

— По заданию начальства?

— Да нет, начальнику все равно. Это мы на энтузиазме.

— А почему именно в таком духе?

— А чтобы туалет сразу ассоциировался с Украиной.

Исчерпывающий ответ, слезы застилают глаза, простите, я не могу комментировать…

«Смотрительница» туалета показала мне и тетрадку с отзывами посетителей. Глаза сразу выхватили «спасибi за красу», понятно, что внутренний турист все таки нашел то, что искал.

После посещения этого туалета чувства у меня были смешанные. Все-таки хорошо, что круг духовных ориентиров у государства Украина слишком узок, и большинство талантов мирового уровня зачислены в «ворогы», которые должны «згынуты», поэтому никогда не украсят нужники. А то, согласитесь, не хотелось бы пойти по нужде и обнаружить в туалете портрет Булгакова, например. Вот только насчет самого Тараса Григорьевича я все-таки не очень уверена — это ли он имел в виду, когда завещал покоиться «серед степу широкого на вкраїні милій», те ли из сортира доносятся звуки, так ли «реве ревучий» напор? И вместе с тем как трогательно эти все кобзари в туалете присобачены! Ну что сказать?.. Спасибо, что не в море!

А пикантности обнаруженному мною очагу культуры на одесском пляже придавал тот факт, что всяк выходящий из «очага» мог лицезреть, как буксиры тянут из моря затонувший танкер «Делфи» (мы неоднократно писали о брошенном контрабандистами судне, которое не могут эвакуировать почти год). Сегодня, вытаскивая зацепившийся за волнорез танкер, спасатели опять порвали два троса. И так каждый день. И все это на фоне НАТОвских военно-морских учений, которые проходят в Одессе. Только и хочется воскликнуть: о, как бы это снял Кустурица!