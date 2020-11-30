30.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Политика, Россия, Экономика, Энергетика
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Здоровье или экономика? Тяжелый выбор российских властей


России следовало поэтапно диверсифицировать экономику, чтобы она критически не зависела от цен на энергоносители.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслана Гринберг.

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«Государство оказалось перед тяжелым выбором: чему отдать предпочтение — здоровью и безопасности людей или же экономике? Единственный выход, чтобы не отправлять всю страну в локдаун, — находить какие-то балансы, компромиссы. Локдаун — это будет совсем уж печально», – сказал Гринберг.

По его словам, российские власти сами приложили руку к тому, что имеется сейчас.

«Им следовало поэтапно диверсифицировать экономику, чтобы она не зависела критически от бочки нефти. В любом случае эра дорогих невозобновляемых энергоресурсов заканчивается. Но чем и как их возмещать? К счастью, пока еще спрос на наше топливо и сырье остается, но, похоже, это уходящая натура», – считает экономист.

Он говорит, что «правящий дом» продолжает делать ставку на сохранение тех денежных средств, что накоплены в разных государственных «кубышках», в том числе в Фонде национального благосостояния.


«Российские функционеры, в отличие от их коллег из цивилизованного мира, полагают, что «черный день» еще не наступил. Поэтому лучше, как говорится, поберечь добро и использовать его в самом крайнем случае», – отметил Гринберг.

При этом эксперт добавил, что не является большим любителем «армагеддонить» публику, но света в конце тоннеля пока не видит.

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