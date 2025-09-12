Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине безразлично, в каком физическом состоянии приезжают иностранные наёмники, главное – желание убивать русских.

Об этом на канале «Грунт» рассказал командир учебного центра ГУР с позывным «Сибер», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какая должна быть физическая форма у людей, которые к вам приходят?», – спросила интервьюер.

«Это совсем не основной показатель. С собственного опыта знаю – не всегда внешний вид определяет внутреннее состояние. Главное – это желание и мотивация», – сказал «Сибер».

При этом некоторые наёмники даже не рассказали своим семьям, куда отправляются на самом деле.

«Если честно, моя семья до сих пор не знает, что я здесь. Они думают, что я во Французском легионе», – признался бразильский наёмник Рафаэль.

«Меня все отговаривали, в Бразилии у меня было всё хорошо – семья, дети. Мне говорили, что не нужно ехать. Но я всё равно поехал», – добавил другой наёмник.

Мотивация у них разная: кому-то просто захотелось повоевать, но есть и отъявленные русофобы и даже борцы с коммунизмом.