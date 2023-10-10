«Здоровый, как конь» – «подполковника» Арестовича очень ждут под Купянском

Вадим Москаленко .  
10.10.2023 17:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, будучи «здоровым, как конь», уклоняется от мобилизации, предпочитая бравировать статусом участника боевых действий, комментировать российскую пропаганду, а не умирать за Зеленского.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» нацист Евгений Дикий, ныне занимающий должность директора украинского Национального антарктического центра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, будучи «здоровым, как конь», уклоняется от мобилизации, предпочитая...

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«Я бы более серьёзно отнёсся к словам подполковника Арестовича, если бы подполковник Арестович по непонятным для меня причинам не прятался в тылу. У нас острый дефицит офицерских кадров. Извините, какого милого – целый подполковник запаса абсолютно призывного возраста, здоровый, как конь, с УБДшкой, полученной при удивительных обстоятельствах, какого чёрта подполковник с якобы боевым опытом, о чём свидетельствует УБДшка, гуляет у нас по тылам и комментирует российскую пропаганду, вместо того, чтобы быть мобилизованным», – отметил он.

«И тогда, я думаю, он бы лучше разбирался в ситуации. Если бы он сам был или под Купянском, или где-то там на Юге, тогда, возможно, я бы к его заявлениям отнёсся немного серьёзнее», – заявил Дикий.

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