Здравоохранение Петербурга при Беглове не работает без федеральной помощи

Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выпросил у Минздрава РФ дополнительные деньги для города на закупку медикаментов. Для этих целей выделят более миллиарда рублей из государственного бюджета и примерто такую же сумму предоставили из городских резервов.

Александр Беглов продолжает демонстрировать несостоятельность Петербурга под его руководством, направив в Минздрав России заявку на выделение дополнительного финансирования на медицинские препараты. Губернатор просит из федерального бюджета 1 миллиард 78 миллионов рублей, это при том, что из резервного фонда Правительства города выделили примерно столько же. В Смольном признали, что в условиях амбулаторного кризиса, когда половина медицинского штата болеет, а на улицах очереди, Петербургу не хватает денег на лекарства.

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Губернатор отметил, что деньги нужны для обеспечения препаратами амбулаторных пациентов с ковидом. Также градоначальник сообщил, что, несмотря на сложную эпидобстановку, в городе не будут перепрофилированы под ковид медицинские учреждения, которые оказывают онкологическую помощь.

Более того, просьбы о помощи к федеральному правительству Беглов выдает как позитивные новости. Но по факту это говорит о том, что система управления городом может работать только при оказании федеральной помощи.

При этом проблема с лекарствами в городе заключается еще в том, что петербуржцы не могут их дождаться из-за плохой работы городской системы здравоохранения – звонки с просьбами о лекарствах поступают, но люди их не получают. То есть, лекарств не хватает настолько, что даже доставляемые объемы исчерпали все запасы.