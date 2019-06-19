19.06.2019, Севастополь, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия
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Здравствуй, НАТО: Россия перебрасывает в Крым самые новейшие истребители

Россия перебрасывает в Крым самые новейшие истребители – один из авиационных полков, базирующихся на полуострове, будет перевооружен Су-35С.

«Крымские «тридцать пятые» станут резервом для группировки российских войск в Сирии. В случае обострения ситуации их можно оперативно перебросить на авиабазу Хмеймим. В прошлом году подобную передислокацию уже отрабатывали: в течение суток из Крыма в арабскую республику была переброшена эскадрилья Су-30СМ одного из полков морской авиации Черноморского флота», – сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

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Су-35С считается самым совершенным отечественным истребителем, который относится к поколению 4++.

Су-35С могут уничтожать любые морские цели, от небольшого катера до авианосца, а также укрепления и бронированную военную технику.

Новые машины превосходят F-16, которые стоят на вооружении у Турции. Считается, что Анкара обладает самыми мощными ВВС в Черноморском регионе.

«В странах Причерноморья таких машин нет. Сейчас это лучший самолет в регионе. Его присутствие в Крыму гарантирует контроль за небом над акваторией всего Черного моря», – сказал в интервью газете военный эксперт Антон Лавров.

«Страны НАТО сейчас проявляют к полуострову повышенный интерес: их самолеты-разведчики и беспилотники постоянно летают рядом. Поэтому появление в Крыму Су-35С выглядит логично, ведь они способны справиться с самыми новыми самолетами вероятного противника», – пояснил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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