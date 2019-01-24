Здравствуй, НАТО: В Крым придут еще два корабля с «Калибрами»

24.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Два новых малых ракетных корабля (МРК) проекта «Буян-М» («Грайворон» и «Ингушетия»), имеющих на борту крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», войдут в этом году в состав Черноморского флота.

Об этом сообщает сегодня газета «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В Главкомате ВМФ сообщили, что экипажи для МРК уже подготовлены. Кроме, того созданы плавучие госпитали, которые при необходимости можно будет устанавливать на кораблях. В 41-й бригаде ракетных катеров, состав которой пополнят «Грайворон» и «Ингушетия», уже есть семь малых ракетных кораблей различных типов.

Корабли проекта «Буян-М» могут нести на своем борту сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) «Оникс» с боевой частью массой 300 кг. Ракета может применяться для нанесения ударов не только по кораблям, но и по наземным целям с заранее известными координатами на дистанции до 500 км. Крылатые ракеты «Калибр» могут вооружаться проникающей фугасной боевой частью массой до 450 кг и имеют дальность стрельбы около 1400 км.

Сейчас для МРК разрабатывается миниатюрная версия гиперзвуковой ПКР «Циркон». Эта ракета способна разогнаться до 5–10 махов и поражать цели на дальностях до 300–500 км. Скорость в 2,5 маха является предельной для современных средств ПВО, поэтому «Цирконы» практически неуязвимы для противника.

«В последнее время Черное море стало зоной острой политической конкуренции, мы постоянно видим там не только корабли государств, имеющих выход к нему, но и США, а также других стран НАТО», – говорит президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

«Сейчас кораблями Черноморского флота комплектуется оперативное соединение, которое находится в Восточном Средиземноморье. Так как из-за этого нагрузка на корабли флота сильно возросла, новые МРК придутся кстати», – сказал военный эксперт Прохор Тебин.