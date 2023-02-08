Здравый смысл покинул Германию

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Германия пока так и не смогла окончательно решить вопрос с альтернативой дешевому российскому газу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России Германии Сергей Нечаев, отвечая на вопрос, как Германии удается успешно справляться с энергокризисом.

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«Не спешил бы с выводами насчет успехов. В конце августа – начале сентября прошлого года, когда поставки были приостановлены, цены на голубое топливо достигли здесь рекордных значений: свыше €350 за 1 МВт·ч. Чтобы избежать дефицита и веерных отключений электроэнергии, пришлось вводить экстренный план действий, была поставлена задача сократить потребление газа на 20%, что повлекло за собой отключение его подачи на ряд промышленных предприятий. Среди рядовых граждан проводилась активная кампания с призывом экономить тепло и свет», – сказал Нечаев в интервью «Известиям».

Он обратил внимание, что к этому моменту подземные газохранилища, выполняющие роль подушки безопасности в отопительный сезон, уже были в значительной мере заполнены российским газом.

«Основной вопрос состоит в том, чем его замещать в будущем и по каким ценам. Для избавления от российской зависимости в ФРГ построены три СПГ-терминала, планируется создание еще восьми. Однако о полной загрузке их мощностей — более 73 млрд куб. м — говорить пока не приходится. Подписаны два соглашения о поставках 5 млрд куб. м СПГ в год, но они начнут действовать не ранее 2026-го. К тому же спрос на СПГ в Азии по мере восстановления китайской экономики будет расти, а значит, и цена тоже. Так что, как бы ни складывалась ситуация, эра дешевых российских энергоносителей в ФРГ подошла к концу. Это можно считать успехом?», – говорит дипломат.

У него поинтересовались обсуждается ли на уровне федерального правительства Германии предложение премьера Саксонии Михаэля Кречмера создать условия для ремонта взорванного в результате диверсии газопровода «Северный поток».

«С позиции здравого смысла любому очевидно, что «Северные потоки» — это стабильные, надежные поставки газа по согласованным ценам, создающие конкурентные преимущества покупателю. Но здравый смысл здесь сейчас не в чести. Все решает политическая конъюнктура. А она такова, что от российских энергоносителей немцам «надлежит» срочно избавляться. Что они и делают в ущерб себе», – резюмировал Нечаев.