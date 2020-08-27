Здравый смысл возобладал. Преследовать уссурийского пародиста Наливкина не будут

27.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Полиция Приморского края завершила проверку видеоролика с записью «изъятия» выдуманным «председателем Уссурийского исполкома» Виталием Наливкиным денег у «полицейского-коррупционера» и не нашла в них «неуважения к власти».

Об этом сообщили «Открытые медиа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ранее УМВД России по Приморскому краю сообщило о проверке ролика «Виталий Наливкин борется с коррупцией» сатирического YouTube-канала BARAKuda.

«Распространив информацию, режиссёр видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел. В настоящее время полиция устанавливает личности автора и героев видеоролика. Несмотря на то, что паблик позиционирует себя как канал шуточных новостей, транслирующих истории вымышленных персонажей, герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением», – говорилось ранее в краевом управлении МВЖ.

Впрочем, без репрессивных мер все-таки не обошлось, и актера, сыгравшего коррумпированного подполковника Алексея Андрейченко, за то, что тот надел форму, напоминающую полицейскую, оштрафовали на тысячу рублей.