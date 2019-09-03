Зе-балаган скоро закончится

03.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и его «зеленой» команды начнет падать, когда населению придут первые платежки за услуги ЖКХ по вновь повышенным тарифам. Зеленскому придется искать «стрелочников», в вину которым будут ставиться неудачи, – таковыми имеют все шансы стать глава МВД Арсен Аваков или руководитель президентского офиса Андрей Богдан.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил шоумен, волонтер-майдановец Алексей Мочанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скоро пойдут платежки и весь интерес закончится реальной собственной оценкой того, что происходит… Я думаю, что 73% Зеленского до Нового года с этим уровнем доверия он не дотянет.

Может быть, поэтому есть какие-то резервные истории с Богданом, с Аваковым, кого можно будет в политической борьбе отдать на растерзание, чтобы этот рейтинг удержать от какого-то стремительного падения», – заявил Мочанов.